Audit et conseil: cooptation de trois nouveaux associés à Mazars Maroc

Dans un communiqué publié ce mardi 12 décembre, Mazars indique que Ghizlane El Hathat, Salah Eddine Bennani et Omar Bennouna évoluent au sein du cabinet d’audit international depuis plusieurs années, où ils ont gravi les différents échelons. Leurs années d’engagement sont couronnées aujourd’hui par cette promotion qui porte à 16 le nombre total des associés de Mazars au Maroc.

«Nous nous félicitons de l’arrivée au sein de notre partnership de jeunes talents pour consolider sa dynamique. Nous ne cesserons de promouvoir nos viviers de talents qui sont une pierre angulaire dans notre politique de développement des ressources humaines», a déclaré Abdou Diop, associé gérant de Mazars au Maroc. Et d’ajouter : «Pour Mazars au Maroc, les expertises et les expériences des nouveaux associés représentent des atouts majeurs pour continuer à répondre aux besoins et aux attentes de nos clients dans un environnement en perpétuelle mutation. Ces cooptations constituent aussi un message fort à notre talent list sur les grandes perspectives d’accès à la Partnership au sein de Mazars».

Ghizlane El Hathat renforce les activités du cabinet en audit en «Industrie et services». Elle accompagne en particulier les offres de Mazars dans des secteurs comme l’aéronautique ou l’électrique. Avec plus de 18 ans d’expérience, elle a développé son expertise dans divers secteurs allant de l’automobile, l’aéronautique, la cimenterie, les travaux publics (BTP), jusqu’à l’agriculture en passant par les secteurs tels que la santé et l’énergie.

«Ghizlane El Hathat a développé plusieurs compétences de conseil en management des risques, contrôle interne et en audit interne avec une approche basée sur l’innovation, l’excellence opérationnelle et la maîtrise des spécificités sectorielles au niveau de l’industrie et des services», souligne Mazars.

Des collaborateurs expérimentés

Fort de 20 ans d’expérience, Salah Eddine Bennani, expert chevronné en stratégie et management, élargit ses responsabilités en prenant en charge le développement de l’activité de conseil en stratégie et management au sein de la Business Unit «Industries & Services» et développera également la practice Sustainability (RSE, ESG, décarbonation, finance durable…) du cabinet.

Salah Bennani a accompagné des ministères, des agences publiques ainsi que des entreprises de divers secteurs d’activité dans la réalisation de transformations d’ordre stratégique, institutionnel, organisationnel ou opérationnel. Il a piloté la mise en place et le développement de plusieurs practices de conseil au sein de Mazars au Maroc, dont notamment le risk management, l’excellence opérationnelle des processus, le management RH, les politiques de pricing, le management de l’innovation et l’accompagnement de l’entrepreneuriat.

Omar Bennouna accompagnera, dans le cadre du développement de ses fonctions, la montée en puissance des activités Outsourcing et en particulier l’offre Centres de services partagés (CSP). Grâce à sa riche expérience, il appuiera notamment la croissance des activités du cabinet en développant l’offre de services de coordination et en mutualisant les services de conformité globale en Afrique et au Moyen-Orient.

«Expert-comptable et commissaire aux comptes diplômé à Paris, Omar Bennouna possède plus de 15 ans d’expérience professionnelle dans la comptabilité et le reporting, la fiscalité et l’audit dans des environnements internationaux. Il s’est notamment spécialisé dans l’expertise comptable et le conseil aux groupes internationaux. Il a également renforcé ses compétences, ces dernières années, dans la gestion de projets et l’implémentation de différents systèmes comptables», précise Mazars.