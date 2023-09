Au Maroc et ailleurs, la course aux datacenters est lancée

«Une forte dynamique d’investissements [dans les datacenters] est constatée ces dernières années, et s’est traduite par une multiplicité d’opérateurs», annonce La Vie Eco sur son site internet, citant le dernier rapport du Conseil de la Concurrence.

Pour le moment, il n’y a que quelques opérateurs: Medasys, N+one, Maroc Télecom et Inwi détiennent plus de 84% du marché national des datacenters. Le premier s’accapare à lui seul une part estimée à 62,3% pour l’exercice 2021, soit un chiffre d’affaires de 102 millions de dirhams, contre 80,3 millions de dirhams une année auparavant.

«Tous opérateurs confondus, l’activité des Datacenters devrait générer pour les acteurs du marché des revenus attendus de 559,8 millions de dollars américains en 2023 et qui pourraient atteindre 668,7 millions de dollars américains en 2027. Ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 4,54% en cette période», indique La Vie Eco.

Sur le continent, avec l’Egypte, l’Afrique du Sud, le Nigéria et le Kenya, le Maroc figure parmi les acteurs-clé du marché des datacenters.

Mieux encore, le pays s’adjuge la première position concernant le nombre de datacenters répondant aux standards Tier avec 21 datacenters, dépassant ainsi l’Afrique du Sud (19 centres) considérée comme leader de cette activité dans le continent. L’Egypte vient directement après avec 15 datacenters et le Nigéria avec 13 datacenters.

A la fin de ce classement figure le Kenya avec 5 datacenters, et la Tunisie et l’Algérie avec un seul datacenter chacun.

Cinq banques détiennent des datacenters certifiés Tier III (Bank al Maghrib, Bank of Africa, Barid al Maghrib, Banque Centrale Populaire et Crédit agricole du Maroc).

Concernant le secteur administratif, le ministère de l’Economie et des Finances et la CDG disposent chacun d’un Datacenter avec une certification des aspects liés au design et/ou les installations construites tandis que le seul Datacenter certifié Tier IV au Maroc est celui de l’Université Polytechnique de Benguerir.

L’intérêt de la mise en place de Datacenters est de plus en plus important, au point que les investisseurs qualifient ce marché de «nouvel eldorado».

«D’ailleurs, il est prévu que les investissements affichent une croissance de 6,33% entre 2021 et 2026 pour atteindre 328 millions de dollars américains à terme», indique La Vie Eco.