Au-delà du Mondial 2030, le Royaume redessine sa mobilité

À quatre ans de l’échéance mondiale, le Royaume déploie un vaste chantier de modernisation qui transcende largement le cadre sportif pour redessiner durablement les contours de son territoire. Au-delà des stades et des infrastructures footballistiques, c’est l’ensemble de la chaîne de transport et de mobilité qui fait l’objet d’investissements colossaux, mobilisant des milliards de dirhams pour transformer en profondeur les réseaux ferroviaires, aéroportuaires et routiers du pays, indique le magazine Finances News Hebdo.

Le secteur ferroviaire concentre l’effort le plus important de cette métamorphose avec un programme évalué à 96 milliards de dirhams à l’horizon 2030. Cette enveloppe pharaonique intègre notamment l’extension de la ligne à grande vitesse vers Marrakech sur un axe d’environ 430 kilomètres, aux côtés de l’acquisition de nouvelles rames et du renforcement des infrastructures régionales. Déjà matérialisé par de grands travaux de génie civil tels que des viaducs et des tranchées couvertes, le projet ferroviaire intègre également le développement d’un réseau express régional autour de Casablanca pour relier efficacement les pôles urbains, l’aéroport et le futur stade de Benslimane.

Parallèlement, le transport aérien fait face à une urgence immédiate dictée par une fréquentation en constante augmentation et des flux de passagers record. Pour répondre à cette demande croissante bien au-delà de la parenthèse du Mondial, un protocole d’investissement de 38 milliards de dirhams a été acté pour la période 2025-2030, ciblant particulièrement la modernisation des plateformes de Casablanca, Marrakech, Agadir, Tanger et Fès. L’objectif stratégique affiché est de porter la capacité d’accueil globale du réseau aéroportuaire marocain à 80 millions de passagers, tout en consolidant le positionnement de l’aéroport Mohammed V comme un hub international de premier plan, lit-on dans Finances News Hebdo.

La réussite de cette mue infrastructurelle repose en grande partie sur l’inter modalité et sur la fluidité des correspondances, notamment dans la région de Casablanca où le rail et l’air ambitionnent de converger pour simplifier les déplacements des voyageurs. En reliant directement les aéroports aux réseaux de grande vitesse et aux trains de proximité, le pays cherche à offrir une alternative performante et rapide aux longs trajets routiers traditionnels, condition sine qua non pour optimiser l’expérience des touristes et des citoyens locaux.

Pour compléter ce maillage territorial, les liaisons routières et autoroutières font l’objet d’un programme spécifique de 12,5 milliards de dirhams couvrant des axes névralgiques et des contournements stratégiques, jusqu’en 2032. Ces chantiers visent à désengorger les tronçons les plus saturés du littoral atlantique et à sécuriser l’accès aux grands équipements sportifs, tout en posant le défi complexe de la synchronisation des calendriers entre des projets aux horizons d’achèvement parfois échelonnés.

Face à la multiplicité des maîtres d’ouvrage et à l’ampleur des chantiers en cours, la coordination interinstitutionnelle s’impose comme le véritable nerf de la guerre de cette transition. Entre les impératifs de la Fondation Maroc 2030 et la nécessité d’harmoniser les livraisons des stades, des gares et des pistes, l’enjeu ultime pour le royaume est de transformer ces investissements historiques en un levier pérenne de développement au service des mobilités quotidiennes de demain.