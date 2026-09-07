Economie

Assurance maladie et retraites la CNSS passe le cap des 25 millions de bénéficiaires et renforce ses contrôles

Lors du conseil d'administration de la CNSS, jeudi 3 septembre 2026.

Revue de presseÀ l’occasion de son Conseil d’administration réuni le 3 septembre 2026 sous la présidence de la ministre Nadia Fettah, la CNSS a affiché des indicateurs record: 25,08 millions d’éligibles à l’AMO, 4,24 millions de salariés déclarés et plus de 31,5 milliards de dirhams de prestations versées en 2025. Portée par un bond de 63% des régularisations de masse salariale et la création de deux nouvelles filiales stratégiques, l’institution accélère sa transformation tout en s’attaquant au déficit du régime des non-salariés. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Par le360
Le 07/09/2026 à 19h18

En 2025, la population éligible à l’Assurance Maladie Obligatoire a franchi le cap des 25 millions de bénéficiaires, marquant une progression de 3% et donnant lieu au versement de 22,65 milliards de dirhams de prestations. Cette montée en charge spectaculaire du système de protection sociale s’accompagne d’une hausse significative des indicateurs du Régime Général: 4,24 millions de salariés ont été déclarés l’an dernier, en hausse de 4%, pour une masse salariale globale de 244,84 milliards de dirhams. «Dans le même temps, les prestations servies aux affiliés ont atteint 31,5 milliards de dirhams, portées par une collecte de cotisations qui s’est établie à 36,46 milliards de dirhams», rapporte le magazine hebdomadaire Challenge.

C’est sur la base de ces résultats financiers majeurs que le Conseil d’administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, réuni en session ordinaire le jeudi 03 septembre 2026 sous la présidence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a arrêté les comptes annuels et validé son budget ainsi que son plan d’action pour l’exercice 2026. Outre l’approbation du rapport de gestion du Directeur Général et le plafonnement des frais de fonctionnement, les administrateurs ont entériné des virages stratégiques majeurs pour soutenir l’extension de leurs missions. Deux nouvelles filiales opérationnelles vont ainsi voir le jour: la première sera dédiée à l’accélération de la transformation digitale et au renforcement de la sécurité des systèmes d’information, tandis que la seconde prendra directement en charge la gestion du réseau des Polycliniques de l’établissement.

Sur le terrain du contrôle et de la lutte contre l’informel, l’institution a affiché un bilan particulièrement offensif. Avec 10 411 missions d’inspection menées sur l’année, soit un bond de 22% par rapport à l’exercice précédent, les services de régularisation ont réintégré 151 682 salariés dans les effectifs officiels et régularisé 6,6 milliards de dirhams de masse salariale, une performance en hausse de 63%. «Ces actions ciblées ont permis d’injecter 5,25 milliards de dirhams de recouvrements directs dans les caisses de l’organisme», souligne Challenge.

Le déploiement des différents régimes de santé révèle néanmoins des réalités contrastées. Si la couverture des travailleurs salariés maintient une trajectoire solide avec plus de 4 millions d’assurés principaux pour 9,22 milliards de dirhams de soins remboursés, le régime des travailleurs non-salariés fait face à un important déficit structurel. Bien qu’il rassemble 1,69 million de cotisants pour 2,28 milliards de dirhams de prestations versées, son ratio prestations sur cotisations a grimpé à 157%, traduisant un déséquilibre financier que les autorités s’emploient à corriger par un renforcement de l’adhésion et de la collecte.

En parallèle, l’effort de solidarité nationale continue de s’élargir: le dispositif d’assistance a garanti la couverture de 3,95 millions de citoyens vulnérables pour 8,49 milliards de dirhams de prestations, tandis que le régime destiné aux personnes sans emploi déclaré a enregistré une poussée de 70% de ses affiliés, atteignant 265 551 assurés principaux pour un montant de 1,36 milliard de dirhams de soins déboursés.

Par le360
Le 07/09/2026 à 19h18

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