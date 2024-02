Association des anciens élèves de l’ESSEC: Nizar Abdellaoui Maane, nouveau président

L’Association des anciens élèves de L’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) a réalisé le 15 février une passation de flambeau en élisant un nouveau bureau exécutif. Ce dernier est désormais présidé par Nizar Abdellaoui Maane, succédant à Mamoun Guedira, qui a dirigé l’association depuis janvier 2019. La cérémonie de passation a été organisée à la Résidence du Consul général de France à Casablanca devant de nombreuses personnalités. Cet événement a connu la participation du Consul général de France, de représentants de l’ESSEC Paris, de l’ESSEC Afrique à Rabat, ainsi que de l’ESSEC Alumni International.

Lire aussi : L’ESSEC s’implante au Maroc en partenariat avec Prestigia

Après avoir obtenu son baccalauréat en 2006 à Meknès, Nizar Abdellaoui Maane intègre les classes préparatoires à Paris. En 2009, il rejoint l’ESSEC Business School pour poursuivre des études en entrepreneuriat. En 2019, il fonde la startup Kifal Auto, opérant dans le secteur des voitures d’occasion.

Nizar Abdellaoui Maane sera épaulé par deux vice-présidents, Mohamed Bensaid et Youssef Ousbane. Siègent également au nouveau bureau Bahya Hanoun en tant que trésorière et Meryem Khir au poste de secrétaire générale.

Au cours des dernières années, l’Association des anciens élèves de l’ESSEC au Maroc a organisé des conférences thématiques ayant réuni des experts, professionnels et anciens élèves autour de sujets d’actualité pour le partage de connaissances et le networking. Elle a organisé également des ateliers de développement professionnel et les sessions de mentorat pour l’accompagnement des jeunes diplômés dans leur insertion professionnelle et leur évolution de carrière. L’association a par ailleurs mis en place des initiatives solidaires et écologiques.