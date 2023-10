Assemblées Annuelles BM-FMI: top départ de la grande plénière ce vendredi 13 octobre à Marrakech

Le top départ de la grande plénière des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale a été donné ce vendredi 13 octobre, dans le gigantesque site de Bab Ighli. En ouverture de cette journée, un discours a été prononcé au nom du roi Mohammed VI par Omar Kabbaj, conseiller du Souverain.

Le président du groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, a ensuite prononcé son premier grand discours depuis son entrée en fonction. Ce discours a été pour lui l’occasion de souligner les progrès accomplis sur la feuille de route de l’institution financière, vieille de 78 ans, et d’exposer la nouvelle vision de la Banque dans le contexte mondial actuel.

Outre celle du président de la Banque Mondiale, cette journée verra la participation de Kristina Georgieva, Directrice générale du FMI, de Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, de Abdellatif Jouahri, wali de Bank Al-Maghrib, et de Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances. De nombreuses autres personnalités du monde de l’économie et de la finance, de la politique et de la société civile interviendront également au cours de cette journée d’ouverture.

