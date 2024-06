Aradei Capital finalise le rachat global d’Akdital Immo pour 268 millions de dirhams

Après sa prise de participation dans le capital d’Akdital Immo à hauteur de 51% en janvier 2022, Aradei Capital est en voie d’acquérir les participations des deux co-fondateurs, à savoir Akdital (31,85%) et BFO Foncière (17,15%), indique un communiqué conjoint des sociétés, ajoutant que le montant global de la transaction s’élève à près de 268 millions de dirhams.

Les accords ont été signés le 11 juin 2024, la réalisation de cette opération est conditionnée par l’autorisation du Conseil de la concurrence, ajoute la même source.

Akdital Immo détient des établissements de santé opérationnels situés dans des villes stratégiques à travers le Royaume (notamment à Tanger, El Jadida, Agadir, Salé et Safi) offrant une capacité litière de plus de 1.000 lits. Ces unités de soins sont opérées par Akdital au titre de contrats de bail long terme. Ces établissements de santé pluridisciplinaires proposent une offre de santé de qualité et de proximité couvrant l’oncologie ainsi que les différentes spécialités multidisciplinaires dont notamment la cardiologie chirurgicale et interventionnelle.

Le patrimoine immobilier d’Akdital Immo atteint une surface locative (GLA) de plus de 80.000 m² et est valorisé à près de 900 millions de dirhams à fin décembre 2023. «La sortie d’Akdital de l’actionnariat d’Akdital Immo s’inscrit dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur son cœur d’activité, à savoir l’exploitation d’établissements de santé», indique le président directeur général d’Akdital, Rochdi Talib, cité par le communiqué.

Lire aussi : Médecine privée: les grandes ambitions d’Akdital en 2024

«L’opportunité pour Aradei Capital d’être actionnaire à 100% permet à la foncière de renforcer son positionnement sur le secteur stratégique de la santé à travers un véhicule d’actifs immobiliers opérationnels et performants», affirme le président directeur général de Aradei Capital, Nawfal Bendefa.

Pour Mohammed Bouzoubaa, président directeur général de BFO Foncière, «Akdital Immo a réalisé avec succès son plan d’investissement. Notre prise de participation s’achève avec la stabilisation des actifs livrés».

Aradei Capital est une foncière marocaine cotée sur le marché de la Bourse de Casablanca. Son activité principale s’articule autour de l’acquisition et du développement d’actifs immobiliers en vue de générer des revenus locatifs à long terme.

Leader du secteur privé de la santé au Maroc, Akdital totalise 23 établissements de santé dotés d’une capacité litière totale de 2.532 lits et répartis dans 11 villes.

BFO Foncière est une société d’investissement détenant des actifs et des participations dans différents secteurs d’activités notamment à rendements locatifs