Après son coup d’éclat à Marrakech, «Moul l’hout» ouvre un nouveau magasin à Agadir

Après Marrakech, Abdelilah El Ajjout, le poissonnier qui s’est fait un nom au Souk de Douar Lahrach, franchit un nouveau cap en s’installant à Agadir. Accueilli par une foule nombreuse lors de l’inauguration, ce samedi 8 mars, de son nouveau magasin, «Moul l’hout» a fait honneur à sa réputation en affichant des tarifs jugés compétitifs, et ce malgré quelques difficultés d’approvisionnement causées par les conditions météorologiques instables. Faisant contre mauvaise fortune bon coeur, le jeune poissonnier a promis des baisses de prix encore plus prononcées après le mois de ramadan.

«Malgré les difficultés d’approvisionnement liées aux intempéries, nous nous efforçons de proposer des tarifs raisonnables et accessibles au plus grand nombre», assure Abdelilah El Ajjout. «Mais dès que la situation du marché se stabilisera, les prix baisseront davantage», ajoute-t-il.

«Les prix que je fixe relèvent de mon propre choix. Personne n’a à intervenir là-dessus», insiste-t-il, fidèle à sa philosophie commerciale et invitant les habitants d’Agadir à soutenir cette initiative qui, selon lui, est «dans l’intérêt des consommateurs». «Supposons que je veuille même offrir du poisson gratuit aux habitants d’Agadir, en quoi cela poserait-il problème?», s’interroge-t-il.

Dans son commerce, les prix affichés varient selon les espèces et les variétés: les crevettes sont vendues à 60 dirhams le kilogramme, la Raie à 40 dirhams/kg, le cocktail de poissons à 25 dirhams/kg, le congre «Snor» à 50 dirhams/kg et la sole à 90 dirhams/kg. Quant aux sardines, qui lui ont offert une notoriété à l’échelle nationale, elles sont affichées à des prix variant de 5 à 8 dirhams.

«Tous ces prix restent abordables et accessibles», se réjouit une cliente. «Pour autant, ils ne sont pas très éloignés de ceux pratiqués ailleurs. Pour les poissons les plus coûteux, la différence tourne autour de 5 à 10 dirhams au kilo», tempère une autre, réclamant une baisse plus conséquente.

«Nous avons entendu dire qu’il proposait des prix abordables, mais nous avons été surpris par des tarifs relativement élevés», commente un autre client. «Je pense que les promotions qu’il a proposées à Marrakech ne servaient qu’à attirer les gens», accuse-t-il.

L’ouverture de ce nouveau magasin semble pourtant déjà influencer le marché local. «Ses prix ont provoqué une baisse sensible dans d’autres points de vente. Cela réduit les marges des intermédiaires qui ont longtemps contribué à la flambée des prix», conclut un habitant d’Agadir.