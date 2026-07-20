Economie

ANCFCC: Zineb Didouz prend la tête de la Direction de la Cartographie

Siège de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), à Rabat.

L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) vient de nommer Zineb Didouz au poste de directrice de la Cartographie. Une nomination qui s’inscrit dans le déploiement du Plan stratégique 2030 de l’Agence, visant à renforcer son rôle de référence dans la production et la valorisation de l’information géospatiale.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 15h18

L’ANCFCC poursuit le déploiement de son Plan stratégique 2030 avec la nomination de Zineb Didouz au poste de directrice de la Cartographie.

Une nomination qui souligne la volonté de l’Agence de renforcer son rôle de pivot dans la gestion et la valorisation de l’information géospatiale, un levier désormais stratégique pour le développement territorial et la transformation numérique du Royaume.

Forte d’une solide expertise en géomatique et en cartographie, Zineb Didouz aura pour mission d’accompagner les grands chantiers de modernisation technologique de l’ANCFCC.

Lire aussi : ANCFCC: 2025, une année record

Elle supervisera, à ce titre, le développement de solutions innovantes pour optimiser la collecte, le traitement et l’exploitation des données géographiques nationales.

Cet engagement vise avant tout à consolider les référentiels géographiques, socles indispensables à une information fiable et accessible pour les administrations, les opérateurs économiques et les citoyens.

À travers cette nomination, la Direction de la Cartographie réaffirme son rôle central dans la stratégie de l’Agence, en répondant avec agilité aux besoins croissants en données géospatiales et en soutenant activement la dynamique de digitalisation engagée à l’échelle nationale.

Par La Rédaction
Le 20/07/2026 à 15h18
#Maroc#Zineb Didouz#Cartographie#ANCFCC

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