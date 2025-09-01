Alliances Darna: chiffre d’affaires en hausse, endettement en baisse

Alliances Darna a réalisé un chiffre d’affaires consolidé cumulé de 1,049 milliard de dirhams au 30 juin 2025 contre 973 millions de dirhams au 30 juin 2024, en hausse de 8% par rapport au même semestre de l’année précédente.
Le chiffre d’affaires consolidé cumulé au 30 juin 2025, en application des règles de comptabilisation en vigueur en 2024, aurait été de 1,2 MMDH en progression de 27% par rapport au S1 2024.
Pour le seul T2 2025, le chiffre d’affaires consolidé est de 475 MDH, en progression de 11% par rapport au même trimestre de l’année précédente.
Endettement net en baisse
L’endettement net du groupe est en baisse de 47%, et se situe à 178 MDH au 30 Juin 2025 contre 333 MDH au 30 Juin 2024.
Le niveau des préventes au au T2 2025 s’établissent à 1.399 unités contre 1.068 unités au T2 2024, en amélioration de 31%.
Au 1er semestre 2025, le groupe a enregistré une progression globale de 32% par rapport à la même période de 2024.
Une VIT sécurisée de plus de 3,7 MMDH
Au 30 juin 2025, le groupe dispose d’un carnet de commandes s’élevant à 7.619 unités pour une VIT sécurisée de plus de 3,7 MMDH.
Le nombre total d’unités en cours de production s’élève à 6.175 unités au 30 juin 2025, contre 6.105 unités au 30 juin 2024. Le périmètre de consolidation n’a pas subi de variation durant le T2 2025.