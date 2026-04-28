Aires marines protégées: «L’objectif est d’atteindre 10% des eaux territoriales», selon la secrétaire d’État à la Pêche

Dans le cadre du renforcement de la gouvernance des écosystèmes marins et de la promotion d’une économie bleue durable, la secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, a annoncé, mardi 28 avril à Salé, l’objectif du Maroc de porter à 10% la superficie de ses eaux territoriales classées en aires marines protégées (AMP) à l’horizon 2028.

S’exprimant lors d’un colloque consacré aux AMP, la responsable gouvernementale a précisé que le Royaume ambitionne de passer d’un taux de couverture actuel d’environ 1% à 10%, tout en augmentant le nombre de ces espaces protégés à huit entre 2027 et 2028. Un chantier structurant, appelé à jouer un rôle clé dans la préservation de la biodiversité marine et la durabilité des ressources halieutiques.

Coorganisée avec Global Fishing Watch, cette rencontre, placée sous le thème «Aires marines protégées et économie bleue: enjeux et défis», a réuni des acteurs nationaux et internationaux du secteur halieutique. Elle vise à alimenter la réflexion autour de l’élaboration d’une stratégie nationale intégrée dédiée aux AMP.

Par définition, une aire marine protégée désigne un espace maritime délimité, généralement côtier, faisant l’objet de mesures réglementaires spécifiques encadrant, voire restreignant, certaines activités humaines — telles que la pêche, le tourisme ou l’exploration sous-marine — afin de préserver les habitats naturels, restaurer les écosystèmes et assurer une gestion durable des pêcheries.

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Dans son allocution d’ouverture, Zakia Driouich a mis en avant l’implication croissante des professionnels du secteur, en particulier ceux de la pêche artisanale. «Il est important de souligner la forte mobilisation des acteurs de la filière, qui appellent eux-mêmes à la création de nouvelles aires marines protégées dans leurs zones d’activité», a-t-elle indiqué, citant notamment les initiatives déjà engagées dans la région d’Agadir.

De son côté, Maria Grazia Graziano, directrice de Global Fishing Watch pour l’Europe et la Méditerranée, a réaffirmé l’engagement de l’organisation à accompagner le Maroc à travers un appui technique et scientifique. «Nous sommes convaincus de la nécessité de renforcer la coopération entre les gouvernements et les partenaires internationaux afin de garantir un avenir durable pour les océans», a-t-elle déclaré.

Créée en 2015 par Oceana, SkyTruth et Google, Global Fishing Watch est une organisation internationale indépendante à but non lucratif, spécialisée dans l’analyse des données satellitaires pour la surveillance des activités de pêche et la protection des ressources marines.