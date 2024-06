Aïd Al-Adha: Bank Al-Maghrib prend des mesures pour assurer l’approvisionnement des GAB

À l’occasion de Aïd Al-Adha, Bank Al-Maghrib (BAM) a pris des mesures préventives, en concertation avec les banques, afin d’assurer la disponibilité de fonds dans les guichets automatiques bancaires (GAB) au niveau de l’ensemble des préfectures et provinces du Royaume.

Et ce, compte tenu de la forte demande sur le cash durant cette fête religieuse, qui sera célébrée cette année en prolongement du week-end, a indiqué la Banque centrale dans un communiqué.

Lire aussi : Monnaie: le cash continue à progresser, au détriment du paiement mobile et électronique

Ces mesures portent principalement sur trois volets, précise ledit communiqué. Le premier est l’approvisionnement des banques en quantité suffisante de billets de banque, afin de couvrir l’ensemble de leurs besoins durant cette période.

Le deuxième est la coordination avec les banques pour assurer la fiabilité des GAB et leur disponibilité sur le plan technique et en termes d’alimentation en billets de banque. Enfin, le troisième volet est la mise en place d’une cellule interne à BAM pour communiquer avec les représentants des banques afin d’assurer le suivi de l’approvisionnement des guichets et faire face à toute difficulté éventuelle.