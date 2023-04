Aïd al-Adha: Aziz Akhannouch fait le point avec les professionnels de la filière des viandes rouges

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu ce lundi 17 avril à Rabat, une réunion avec les professionnels de la filière des viandes rouges, représentés par la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR), ainsi qu’avec des représentants de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), de l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), de la Fédération interprofessionnelle du secteur laitier (FIMALAIT) et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Cette réunion, qui a été l’occasion de s’enquérir des préparatifs pour l’Aïd al-Adha, a permis de constater le bon état sanitaire du cheptel, grâce aux efforts entrepris par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) en matière de contrôle sanitaire permanent du cheptel national et sa protection contre les maladies animales contagieuses.

Elle a également permis de faire le point sur la cadence de l’opération d’immatriculation des ovins et caprins préparés pour l’Aïd al-Adha, souligne un communiqué du Département du chef du gouvernement.

La rencontre a également été consacrée à l’examen de la situation de la filière des viandes rouges et des mesures à même de la développer au niveau national, aussi bien sur le plan de l’approvisionnement du marché intérieur que sur la cadence de l’opération d’importation des bêtes destinées à l’abattage, laquelle permettra de stabiliser les prix et de préserver et reconstituer le cheptel national. Depuis le lancement de l’opération en février 2023, quelque 22.000 têtes de bovins et 10.000 têtes d’ovins ont été importées.

Au cours de cette réunion, Aziz Akhannouch a affirmé que le gouvernement a pris de nombreuses mesures d’urgence pour veiller à la stabilité des prix des viandes rouges, restaurer l’équilibre de la filière et constituer le cheptel à court terme, dans le cadre d’un contrat programme élaboré avec les professionnels, lequel sera prochainement signé entre le ministère de l’Agriculture, les professionnels et la FIVIAR, en vue d’approvisionner le marché national en quantités suffisantes de viandes et assurer la stabilité des prix.

Il a également rappelé que plusieurs mesures ont été prises pour l’importation des bovins et ovins destinés à l’abattage, dont la suspension de la taxe appliquée et de la TVA, mesures qui ont fait l’objet d’une importante communication de la part du gouvernement, précise le même communiqué.

Le chef du gouvernement a, en outre, appelé les professionnels à poursuivre leurs efforts pour accélérer le rythme d’importation afin de garantir la disponibilité des produits, l’approvisionnement permanent du marché national à des prix raisonnables et veiller à préserver l’équilibre de la filière. Il a assuré, à cet égard, que le gouvernement veillera à les accompagner à travers la prise des mesures nécessaires.

Cette réunion a, par ailleurs, été l’occasion de procéder à une évaluation des mesures prises pour faire face à la problématique de la hausse des prix au niveau des viandes depuis le mois d’octobre dernier, après la série de contraintes qui ont touché la filière durant la période de la pandémie du covid-19, puis lors de l’épisode de sécheresse qui l’a suivie. Ces crises ont induit une hausse des coûts de production ayant entrainé un déséquilibre de la filière.

Notons que la réunion s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, du ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et du directeur général de l’ONSSA, Abdallah El Janati.