Aid al-Adha 1447: près de 2 millions de voyageurs transportés par l’ONCF

La période de l’Aid al-Adha 1447 a confirmé l’ampleur des besoins de mobilité à l’échelle nationale. Selon le communiqué de l’ONCF publié le 4 juin, l’établissement public a mis en œuvre un dispositif spécial de transport destiné à absorber une demande particulièrement soutenue et à garantir la continuité du service durant l’une des périodes les plus chargées de l’année.

Le bilan communiqué par l’Office fait état de «près de 2 millions de voyageurs» transportés entre le 20 mai et le 1er juin 2026. La répartition du trafic illustre le rôle complémentaire des différentes offres ferroviaires, avec plus de 935.000 voyageurs à bord des trains Al Atlas, plus de 221.000 voyageurs sur Al Boraq et plus de 795.000 voyageurs utilisant les Trains navette rapides (TNR).

Afin d’accompagner cet afflux, l’ONCF a renforcé significativement son offre. Le communiqué précise que près de 1,3 million de places ont été mises à la disposition des voyageurs grâce à la programmation de plus de 2.535 trains sur l’ensemble de la période. Cette montée en capacité visait à répondre à des flux de déplacement particulièrement importants observés à l’occasion de l’Aid al-Adha.

Lire aussi : 55 millions de voyageurs chaque année, et demain encore plus: comment l’ONCF entend développer son réseau ferroviaire

Les indicateurs opérationnels avancés par l’Office traduisent également le maintien de la qualité de service malgré l’intensité du trafic. L’ONCF indique avoir enregistré un taux de régularité global de 82%, tandis que les trains Al Boraq ont affiché un taux de régularité de 98,53%. Le communiqué souligne que le lundi 25 mai a constitué le point culminant de la période avec plus de 200.000 voyageurs transportés en une seule journée.

Au-delà des moyens ferroviaires mobilisés, l’établissement met en avant un dispositif d’accompagnement déployé dans les gares et à bord des trains. Des équipes d’accueil, d’assistance, d’orientation et de support technique ont été mobilisées 24h/24 et 7j/7 afin d’assurer la fluidité du parcours voyageurs. Plusieurs canaux de vente ont également été mis à contribution pour faciliter la préparation des déplacements.

Le communiqué précise par ailleurs qu’une campagne de sensibilisation a été menée afin d’encourager les voyageurs à anticiper leurs déplacements et à privilégier l’achat de billets en ligne. Cette organisation, selon l’ONCF, a contribué à accompagner les flux enregistrés durant la période dans les meilleures conditions possibles.