Agroalimentaire: Imad Bakkali nouveau PDG de Centrale Danone

Centrale Danone a annoncé, dans un communiqué publié le 22 juin, la nomination de Imad Bakkali au poste de Président directeur général à compter du 1er juillet 2026. Il succède à Hervé Barrere, qui quitte ses fonctions «pour des raisons familiales après neuf années au sein du Groupe Danone».

Cette transition intervient dans un contexte où l’entreprise entend poursuivre la dynamique engagée au cours des dernières années. Selon le communiqué, la nomination de Imad Bakkali s’inscrit dans une logique de continuité stratégique, portée par une connaissance approfondie du marché national et des enjeux propres au secteur agroalimentaire marocain.

Fort de plus de 23 années d’expérience dans l’industrie des biens de grande consommation, acquises aussi bien au sein de Centrale Danone que d’autres groupes de premier plan, le nouveau dirigeant affiche un parcours riche marqué par une solide expertise des enjeux commerciaux, du développement des marchés et du pilotage des opérations. Le groupe met également en avant sa connaissance approfondie du marché marocain, considérée comme un levier stratégique pour accompagner les prochaines phases de croissance et de transformation de l’entreprise.

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Le communiqué met en avant un profil de dirigeant ayant démontré tout au long de son parcours «un leadership affirmé», ainsi qu’une capacité reconnue à accompagner les équipes dans des environnements en constante évolution. Cette dimension managériale apparaît comme l’un des éléments centraux du choix opéré par le groupe au moment où Centrale Danone poursuit ses priorités de transformation.

Plus largement, l’entreprise indique que cette nomination vise à accélérer les chantiers engagés autour de plusieurs axes stratégiques. Centrale Danone affirme ainsi vouloir renforcer sa proximité avec les consommateurs et les clients, soutenir la performance durable de l’entreprise, accompagner les éleveurs partenaires et poursuivre sa contribution au développement de la filière laitière nationale.

Le groupe a également rendu hommage à l’action de son prédécesseur. Centrale Danone exprime dans son communiqué sa «sincère reconnaissance» à Hervé Barrere pour «son leadership, son engagement et sa contribution au développement de l’entreprise au Maroc», tout en saluant son rôle dans le développement des activités du Groupe Danone en Afrique.

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Cette nomination traduit également l’engagement renouvelé du Groupe Danone en faveur du marché marocain. Le groupe met en avant les perspectives qu’offre le Royaume ainsi que la mobilisation de ses équipes locales pour poursuivre le développement de l’entreprise.

Imad Bakkali a, pour sa part, affirmé mesurer la responsabilité qui lui est confiée à la tête de Centrale Danone. Il a indiqué vouloir poursuivre le travail engagé avec l’ensemble des collaborateurs afin de créer de la valeur pour les consommateurs, les clients, les éleveurs partenaires et l’ensemble de l’écosystème laitier national. «Notre ambition est de conjuguer performance durable et impact positif, en restant fidèles à notre vocation de rendre une alimentation saine accessible au plus grand nombre», a-t-il souligné.