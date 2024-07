Agroalimentaire: un nouveau PDG à la tête de Centrale Danone

Avant de rejoindre Centrale Danone, Hervé Orama Barrere a occupé le poste de directeur général de Danone Afrique du Sud, et depuis le début de cette année, ses responsabilités se sont étendues à l’Afrique subsaharienne. Dans ce rôle, il a supervisé un portefeuille de marques telles que NutriDay, Ultra Mel, Yogi Sip, Inkomazi, DanUp et FanMilk.

Son parcours au sein de Danone inclut également des fonctions de direction générale en Algérie et au Nigeria, où il a considérablement contribué à renforcer la présence de Danone dans les catégories de nutrition infantile et de produits laitiers essentiels.

«Je suis honoré de rejoindre Centrale Danone et de poursuivre le travail exceptionnel accompli par Nathalie. Je suis convaincu que nous continuerons à renforcer notre position sur un marché aussi important que celui du Maroc et à promouvoir des pratiques durables en ligne avec notre mission d’entreprise : apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre», a déclaré le nouveu PDG Hervé Orama Barrere, cité dans communiqué de Centrale Danone.

«Le Maroc représente un marché stratégique pour Danone. Nous sommes confiants dans les perspectives de développement de ce marché et déterminés à maintenir une croissance continue de nos projets et à renforcer notre présence», a-t-il ajouté.