Kiosque360. Agadir accueille le concours Agriyoung Innovate dont l'objectif est d’accompagner des projets innovants, dans le domaine de l’agriculture digitale et climato-intelligente. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd'hui Le Maroc.

Le roadshow du concours Agriyoung Innovate a fait son premier arrêt récemment dans la région Agadir (Souss-Massa) et spécifiquement à la Cité de l’innovation Souss-Massa (CISM), nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi.

«Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’ambitieux programme de l’entrepreneuriat des jeunes qui s’inscrit au cœur des principaux objectifs de la stratégie Génération Green 2020-2030 portée par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, l’Agence pour le développement agricole (ADA) lance le concours national Agriyoung Innovate», explique Aujourd’hui Le Maroc.

Force est de rappeler que l’objectif est d’identifier, de sélectionner et d’accompagner des projets innovants, dans le domaine de l’agriculture digitale et climato-intelligente, portés par des jeunes passionnés qui adoptent une approche entrepreneuriale inclusive, et ce afin de donner vie à un écosystème favorable à l’insertion professionnelle des jeunes.

Aujourd’hui Le Maroc précise qu’Agriyoung Innovate est un challenge qui vise à mettre l’innovation au service de l’agriculture marocaine et que ce concours national se déroule en 4 principales étapes, la première porte sur le lancement d’un appel à projets et la sélection de 20 porteurs de projets innovants dans le domaine de l’agriculture digitale et climato-intelligente.

«Ce projet pilote, lancé en étroite collaboration avec le Laboratoire d’innovation pour le développement rural P-Curiosity Lab (PCL) de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), vise la dynamisation du développement rural et ambitionne d’apporter un fort appui aux jeunes porteurs de solutions innovantes nécessaires à la transformation du secteur agricole», ajoute aussi le quotidien.

On apprend que la seconde étape consiste en l’accompagnement des porteurs de projets sélectionnés à travers une formation intensive de 5 mois, des sessions de mentorat et de pitch, un accompagnement au prototypage et de mise en réseau. Soulignons que la troisième étape sera dédiée au Demo-Day, journée pendant laquelle les 20 porteurs de projets auront l’opportunité de présenter leurs projets devant un comité composé d’experts, d’investisseurs et de partenaires dans le domaine de l’agriculture.

Il faut savoir qu’à l’issue de cette étape, trois lauréats seront primés, et que la quatrième et l’ultime étape portera sur l’accompagnement à la mise en œuvre des trois projets gagnants à travers un programme post-accompagnement dédié.