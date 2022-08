© Copyright : DR

Kiosque360. Le Maroc va bientôt se doter d'un plan stratégique dans le domaine de l’agriculture 4.0. Dans ce sens, le ministère de l’Agriculture planche sur l’élaboration d’une feuille de route. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd'hui Le Maroc.

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse à l’agriculture 4.0. Le journal nous apprend ainsi que la tutelle planche sur l’élaboration d’une feuille de route stratégique pour la transformation digitale dans le secteur agricole au Maroc. Une étude est d’ores et déjà lancée à cet effet. «Le lancement de l’étude constitue une étape cruciale de la réflexion stratégique qui permettra de doter le secteur d’une vision intégrée pour une transformation digitale réussie du secteur agricole (administration, profession et exploitations agricoles)», explique le ministère de l’Agriculture.

Aujourd’hui Le Maroc fait en effet remarquer que la technologie offre une large gamme d’outils performants tout au long de la chaîne de valeur agricole pour améliorer la planification des campagnes agricoles, la gestion efficace des intrants et des ressources, la productivité, la qualité et la compétitivité. La même source ajoute que les nouvelles technologies ont déjà leur place dans le secteur agricole au Maroc et qu’elles sont de plus en plus utilisées, notamment dans la production agricole et agroindustrielle générant des impacts positifs sur les performances économiques.

«L’évolution de l’écosystème des nouvelles technologies de l’information et de l’innovation mobilise les leaders dans le domaine. Ces acteurs innovent en mettant sur le marché des solutions utilisant l’imagerie satellitaire, la communication sans fil, les objets connectés, l’intelligence artificielle», souligne la tutelle.

Notons que sur le plan organisationnel, le département de l’Agriculture a mis en place la Direction des systèmes d’information (DSI) pour intégrer davantage le digital dans cette dynamique. Plusieurs autres initiatives ont également été lancées dans ce sens. Force est de rappeler aussi que plusieurs solutions technologiques ont été adoptées par les partenaires institutionnels du ministère pour améliorer la qualité des services fournis aux professionnels de l’agriculture et de l’agro-industrie à travers notamment les sites e-commerce.

Le quotidien indique que les multiples opportunités offertes par le digital permettent à l’agriculture de franchir un nouveau cap, et que l’élaboration d’une feuille de route stratégique pour le développement de la digitalisation passerait par la définition des axes d’orientation de la stratégie de digitalisation du secteur agricole et l’établissement d’un plan d’actions détaillé qui comprend une description des programmes, sous-programmes, projets… «Il s’agit aussi de déterminer des projets structurants ou cas d’usage prioritaires, en lien avec la stratégie Génération Green et à fort impact», conclut Aujourd’hui Le Maroc.