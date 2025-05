African Banker Awards: Nadia Fettah désignée meilleure ministre des Finances de l’année

Le trophée Ministre des Finances de l’année a été décerné à Mme Fettah lors d’une cérémonie, tenue en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), pour les politiques macroéconomiques prudentes mises en œuvre et les réformes engagées afin de créer un climat propice à l’investissement.

Le prix du Banquier de l’année a été attribué à Patricia Ojangole, managing director d’Uganda Development Bank.

De son côté, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria (CBN) a remporté le trophée de Gouverneur de banque centrale de l’année, tandis que le Prix de l’accomplissement d’une vie est revenu au CEO de Coris Bank International (CBI), Idrissa Nassa.

La Banque de commerce et de développement de l’Afrique de l’Est et australe (TDB) s’est attribuée, quant à elle, le prix de la Banque africaine de l’année.

Le Prix de l’institution financière de développement est revenu à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (Kenya), alors que le trophée de la Banque des PME de l’année a été remporté par CRDB Bank Plc (Tanzanie).

Afreximbank, Africa Finance Corporation et Bank Of Industry ont décroché le prix Deal de l’année – Dette, tandis que PwC Nigeria et la Banque africaine de développement ont gagné respectivement les trophées Deal de l’année – Équité et Deal de l’année –Infrastructure.

Par régions, les meilleures Banques d’Afrique sont Commercial International Bank (Nord de l’Afrique), Mauritius Commercial Bank (Afrique du Sud), Equity Bank (Afrique de l’Est), BGFIBank (Centre) et Guaranty Trust BanK (Guinée-Ouest).

Le prix de la Banque durable est revenu à Nedbank de l’Afrique du Sud, au moment où 4G Capital a remporté le trophée Fintech de l’année.

Organisés par le magazine African Banker et IC Events en coopération avec Business in Africa Events, les Trophées African Banker célèbrent l’excellence et les meilleures pratiques dans le secteur bancaire et financier.