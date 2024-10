Nadia Fettah Alaoui présente le budget 2025 et les orientations stratégiques devant le Parlement

Nadia Fettah présente le nouveau budget de l'Etat et les orientations stratégiques devant le Parlement.

Les applaudissements ont retenti au Parlement lorsque la ministre de l’Économie et des finances a annoncé aux élus une augmentation de 30 à 32% de la part des aides reçues par les collectivités locales dans le produit de la TVA.

Autre mesure d’aide supplémentaire pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens, le relèvement de la tranche du revenu exonérée d’impôt de 30.000 à 40.000 dirhams par an. Sur les mesures de soutien telles que les allocations familiales, la ministre a été prolifique. «En 2025, une enveloppe de près de 26 milliards de dirhams sera réservée à cet effet», a-t-elle affirmé.

Réitérant ce qu’elle avait dit devant SM le roi Mohammed VI lors du conseil des ministres du 19 octobre, la ministre a rappelé les quatre priorités autour desquelles s’articule le projet de loi de finances, chacune agissant comme un levier pour consolider la cohésion sociale, immuniser la souveraineté économique et réunir les conditions nécessaires à l’épanouissement des générations futures.

Nadia Fettah Alaoui prévoit par ailleurs un rebond économique substantiel, avec un taux de croissance de 4,6% en 2025 et un taux d’inflation limité à 2%. Les deux priorités du gouvernement seront concentrées sur la question de l’emploi et du pouvoir d’achat avec une dotation d’environ 16 milliards de dirhams à la caisse de compensation pour soutenir le butane, la farine et le sucre.

À partir de janvier, l’Etat soutiendra les importations de viandes rouges parallèlement à la poursuite des autres reformes structurelles dans les secteurs de la santé, de la protection sociale, de l’habitat et de l’éducation, a-t-elle conclu.

Les députés de l’opposition ont qualifié d’insuffisantes les mesures présentées par le gouvernement. «Cette loi de finances ressemble à la précédente, nous avons noté des avancées qui restent insuffisantes», a déclaré Nadia Touhami, députée du PPS.

En revanche, le conseiller parlementaire du RNI Abid Badil s’est félicité des propositions du gouvernement qui dynamiseront l’économie et amélioreront le pouvoir d’achat des citoyens. Il a cité à cet égard la décision du gouvernement de soutenir l’importation des viandes rouges.