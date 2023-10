Aerospace Meetings Casablanca 2023: le potentiel aéronautique du Maroc mis en exergue

L’Aerospace Meetings Casablanca 2023, événement initié par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) en collaboration avec le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS) et Advanced Business Event (ABE), rassemble les professionnels des industries aéronautiques et spatiales nationales et internationales.

Plus de 650 personnes et 250 entreprises représentant 20 pays y participent, notamment une délégation d’industriels de premier plan, comprenant Airbus, Boeing, Pratt & Whitney Canada, Collins Aerospace et bien d’autres, précise l’AMDIE dans un communiqué. Selon l’Agence, ce rendez-vous s’est imposé, au cours de ces dernières années, comme un événement incontournable du secteur de l’aéronautique et l’aérospatiale.

«Basée sur un concept de conférence de haut niveau et de rendez-vous d’affaires, cette initiative est une excellente opportunité pour créer des passerelles d’échange entre l’ensemble des opérateurs du secteur de l’aéronautique implantés au Maroc et des donneurs d’ordre et équipementiers internationaux, afin d’établir des partenariats et des accords à grande échelle», indique l’AMDIE.

Lors de la session inaugurale de l’AMC 2023, dont l’objectif était d’exposer les enjeux et les perspectives de l’industrie aéronautique, Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, a déclaré que «le secteur de l’aéronautique est stratégique pour le Maroc. Notre pays a atteint un niveau de maturité qui lui permet de saisir toutes les opportunités qui lui sont offertes».

Appel aux investisseurs

Avant de poursuivre: «L’Aerospace Meetings Casablanca est devenue une plateforme pour discuter des challenges de ce secteur et accompagner les petites et moyennes industries en leur démontrant comment le Maroc peut être une alternative. Nous ne disposons pas uniquement de ressources humaines jeunes et qualifiées. Nous pouvons aussi aider à décarboner le secteur grâce à une énergie verte compétitive».

Quant à Afaf Saaïdi, directrice de l’Aéronautique au ministère de l’Industrie et du Commerce, elle a invité les donneurs d’ordre à «explorer le potentiel infini qu’offre le Maroc. Notre environnement ouvert et favorable aux affaires, nos infrastructures de pointe et notre engagement envers l’industrie font de notre pays une destination de choix pour les investisseurs de l’aérospatiale».

Pour Saïd Benahajjou, président du GIMAS, «le Maroc connaît aujourd’hui des chantiers structurants majeurs, qui touchent aux grands fondamentaux qui font la réussite de toute une industrie, à savoir l’énergie avec des investissements lourds dans l’hydrogène, le capital humain, les batteries électriques, etc. Ceci pour dire qu’ici, nous savons où nous allons, et nous nous donnons les moyens de nos ambitions».

Plusieurs thématiques ont été abordées durant cet événement, notamment «La montée en puissance de l’excellence opérationnelle au Maroc», «Le capital humain de qualité, facteur clé de l’industrie 4.0» ou encore enfin «Cybersécurité : l’engagement du Maroc dans la digitalisation», thèmes qui ont généré des discussions et des réflexions sur les perspectives de développement du secteur au Maroc.

Un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards de dirhams à l’export

Fort de son positionnement de hub industriel, le Royaume capitalise sur une plateforme aéronautique de haut niveau, un environnement attractif et compétitif, et un écosystème des plus dynamique au monde : plus de 142 entreprises opèrent ainsi dans les industries aéronautiques et spatiales au Maroc.

Le secteur, qui emploie 20.000 personnes, génère un chiffre d’affaires à l’export de deux milliards de dollars et présente un taux d’intégration de 40%, une croissance moyenne de 20% par an, soit 4 fois plus que la moyenne mondiale et 5 fois la croissance du PIB. Autant d’indicateurs qui attestent de belles performances que le Maroc entend bien pérenniser.

«Le Maroc, en tant que destination à fort potentiel de croissance, continue d’intégrer des technologies innovantes à forte valeur ajoutée et confirme son positionnement stratégique sur la carte mondiale de la construction aéronautique pour répondre aux exigences nouvelles dictées par le marché mondial aéronautique et spatial», souligne l’AMDIE.