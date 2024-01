Administration fiscale: la DGI se dote d’un nouveau plan stratégique

Le plan stratégique 2024-2028 de la Direction générale des impôts (DGI) s’est appuyé sur un diagnostic de l’environnement interne et externe et une large participation de son capital humain, pour définir des priorités et objectifs stratégiques nés d’une vision commune qui tend à ériger la DGI en une «administration fiscale de référence, ouverte et proactive, tant au plan national qu’international», explique le directeur général des impôts, Younes Idrissi Kaitouni, en préambule du rapport accompagnant le nouveau plan stratégique.

À l’horizon 2028, poursuit-il, la DGI vise particulièrement «l’amélioration de l’expérience du contribuable et de son autonomie ainsi que la promotion de la conformité volontaire et de l’équité fiscale».

La DGI entame ainsi une étape significative dans son évolution en s’engageant, à travers ce plan, à adopter des modes de gouvernance renforcés, notamment à travers l’adoption d’un système de management de la qualité, en vue de fonder son action sur la pleine satisfaction des attentes et des besoins tant des contribuables que de l’ensemble des parties intéressées par ses activités.

Trois phases principales ont balisé la mise en œuvre du processus de planification stratégique de la DGI à l’horizon 2028: le diagnostic du contexte institutionnel, la définition du cadre stratégique et, enfin, l’élaboration du portefeuille des programmes. Cette dernière phase a permis de rassembler l’expertise de plus de 300 participants autour de 15 ateliers thématiques, faisant jaillir pas moins de 1.341 idées, initiatives et projets.

Le nouveau plan stratégique définit ainsi six priorités stratégiques et énonce les engagements de la DGI pour la période 2024-2028. À commencer par le renforcement de la mobilisation du plein potentiel fiscal, suivi du renforcement des relations de confiance et la promotion du civisme fiscal.

Il s’agit également de contribuer à la mise en œuvre de la réforme fiscale, consolider la sécurité juridique et renforcer le positionnement de la DGI sur la scène fiscale internationale. Quant à la quatrième priorité stratégique, elle a trait au renforcement des capacités de la DGI grâce à un capital humain compétent et engagé, des structures adaptées, un environnement propice et une gestion budgétaire rationnelle.

L’avant-dernière priorité concerne, elle, l’adoption d’une approche systémique et des modes de gouvernance renforcés pour améliorer l’efficacité et la performance. Enfin, la DGI compte renforcer l’intelligence numérique, moderniser l’infrastructure technologique et développer l’analyse et l’intelligence fiscale.

Le document ne manque pas d’apprécier le dernier plan 2017-2021, qui a permis la concrétisation de plusieurs projets de modernisation au sein de la DGI. «La réalisation de ces projets, répondant au principe de bonne gouvernance, notamment en matière de gestion de l’assiette, du recouvrement, du contrôle fiscal et de la gestion du capital humain, a favorisé l’amélioration de notre qualité de service au citoyen et nous a recentrés sur nos impératifs de performance autour d’une vision commune et d’orientations stratégiques partagées», souligne le rapport.