À Agadir, Smurfit Westrock embarque les exportateurs marocains pour «naviguer dans le PPWR»

Sous le thème «Naviguer le PPWR: du Maroc à l’Europe», ce nouvel événement des Smurfit Westrock Morocco Workshop Series a réuni les acteurs économiques de la région autour d’une question centrale: comment protéger leurs produits, anticiper la réglementation et rester compétitifs à l’export?

La rencontre, conduite par Mounir Naciri, président-directeur-général de Smurfit Westrock Morocco, a réuni les experts internationaux du Groupe, notamment Jurgita Girzadiene, Sustainability & Better Planet Packaging Director, venue spécialement partager son expertise sur les enjeux réglementaires européens, ainsi que les spécialistes de l’innovation et les équipes marocaines, autour d’échanges directs et approfondis avec les acteurs des filières agricoles et des produits de la mer.

En marge de ce workshop, Mounir Naciri revient sur les enjeux de cette initiative, les enseignements des échanges et le rôle de l’innovation et de l’emballage dans la compétitivité des exportations marocaines.

Smurfit Westrock anime un workshop à Agadir autour des nouvelles exigences européennes applicables aux emballages

Le360: pourquoi avoir choisi le thème d’un voyage en bateau pour parler de réglementation et d’emballage?

Mounir Naciri: nous voulions rendre un sujet complexe compréhensible et concret. Avant de prendre la mer, un capitaine doit connaître sa destination, anticiper les conditions et les risques du voyage, choisir le navire le mieux adapté et disposer des bons instruments de navigation. Pour l’emballage, la logique est exactement la même: tout commence par une bonne préparation pour garantir que le produit arrive à destination dans les meilleures conditions. Une caisse destinée à transporter des fruits ou des produits de la mer vers l’Europe doit être adaptée à son contenu, aux manipulations, à l’humidité, à l’empilage et aux contraintes logistiques. Elle doit aussi répondre aux exigences applicables sur son marché de destination. Notre équipe de designers marocains a même conçu un véritable bateau de pêche en carton pour illustrer cette idée. C’était une façon de montrer le savoir-faire de nos collaborateurs, tout en donnant un caractère plus vivant au workshop.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans les échanges avec les exportateurs?

Leur participation et la précision de leurs questions. Les discussions ont été très interactives. Plusieurs clients nous ont soumis des situations concrètes, dont certaines sont suffisamment particulières pour nécessiter un examen plus approfondi des textes européens. C’est aussi tout l’intérêt de mobiliser une experte comme Jurgita, qui travaille quotidiennement sur ces enjeux à l’échelle internationale, en étroite collaboration avec notre représentant permanent à Bruxelles, chargé du suivi des évolutions réglementaires européennes relatives aux emballages et des échanges avec la Commission européenne. Nous ne sommes pas venus donner une présentation théorique et repartir. Nous sommes venus écouter, répondre, et poursuivre ensuite le travail sur les points qui restent ouverts.

Lire aussi : Circuits de distribution: le plan de l’État pour contenir la hausse des prix

Vous présentez également de nombreuses innovations. En quoi peuvent-elles changer le quotidien des exportateurs?

Un emballage doit protéger un produit, mais aussi contribuer à son efficacité économique. Nous avons présenté des solutions en carton ondulé, des barquettes pour les produits frais, des papiers couchés fonctionnels, des technologies d’impression de haute qualité et des alternatives à certains emballages complexes. Nous avons aussi montré comment nos outils d’analyse de données et de simulation permettent d’étudier les conditions réelles de transport et d’optimiser les emballages. Pour un agriculteur qui exporte, un produit abîmé à destination représente une perte qui va bien au-delà de la valeur du carton. Notre travail consiste à protéger la valeur créée par le producteur, de la récolte jusqu’au client final.

Pourquoi vous déplacer à Agadir alors que vous disposez d’un Experience Centre à Rabat?

Parce que la proximité ne se limite pas à avoir une usine ou un centre d’innovation dans un pays. Nous devons aussi aller là où se trouvent les entreprises, prendre le temps de comprendre leurs difficultés et mettre nos ressources à leur disposition. C’est l’idée qui guide notre série de workshops au Maroc. Après différentes rencontres sectorielles, Agadir représente une nouvelle étape tournée vers l’agriculture et la pêche. Les retours de nos clients ont été particulièrement encourageants. Plusieurs sont venus nous remercier pour cette initiative organisée près de leurs activités. C’est une satisfaction pour nos équipes et une raison supplémentaire de poursuivre cette démarche. Nous voudrions que nos clients voient en nous bien plus qu’un fournisseur de cartons: un partenaire qui comprend leurs produits, leurs marchés et leurs contraintes.