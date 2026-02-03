«Yves Saint Laurent en scène»: Marrakech au-delà de la haute couture

Vue de l'exposition Yves Saint Laurent en scène , qui se tient au Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm), jusqu'au 5 janvier 2027.

Le musée Yves Saint Laurent de Marrakech (mYSLm) dévoile sa nouvelle exposition, Yves Saint Laurent en scène. Ce parcours célèbre le génie créatif du couturier à travers ses créations pour le théâtre, le ballet et le music-hall. Présentée jusqu’au 5 janvier 2027, elle met en lumière une facette moins connue mais essentielle du génie créatif d’Yves Saint Laurent à travers sa passion profonde pour les arts de la scène. Née d’un choc esthétique fondateur vécu à l’âge de 13 ans à Oran, en Algérie, cette fascination pour le spectacle vivant a accompagné le couturier tout au long de sa carrière.

Organisée sous le co-commissariat du couturier Stephan Janson et de Domitille Éblé, responsable des collections au Musée Yves Saint Laurent de Paris, cette exposition est conçue comme le prolongement naturel d’un premier volet présenté à la Fondation Nicola Del Roscio à Rome en 2024. Ce deuxième volet se présente ainsi comme un «Acte II» exclusif. Car si l’essence du projet initial est préservée, cette nouvelle étape se distingue par une ambition renouvelée et l’intégration de pièces inédites.

En effet, grâce aux collections et aux archives de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent à Paris, ainsi qu’à des prêts internationaux d’exception, le parcours propose une lecture approfondie du dialogue constant entre le couturier et le spectacle vivant.

Dans les coulisses de la dramaturgie du vêtement

Universellement reconnu pour avoir révolutionné la garde-robe féminine, Yves Saint Laurent fut également un costumier visionnaire. L’exposition met en lumière cette vocation précoce, notamment à travers les maquettes de son Illustre Théâtre de carton. De sa collaboration avec Roland Petit pour Cyrano de Bergerac à ses créations pour Zizi Jeanmaire et son mythique Truc en plumes, le couturier n’a cessé de rechercher le mouvement, la liberté et l’incarnation du personnage.

Le parcours souligne combien, pour Yves Saint Laurent, le costume n’était pas un simple ornement, mais une seconde peau, destinée à sublimer le geste et la présence scénique. Des figures emblématiques de la scène française, de Sylvie Vartan à Johnny Hallyday, ont vu leur identité artistique magnifiée par des créations pensées comme le prolongement de leur personnalité et de leur énergie sur scène.

Une immersion au cœur de la création

Loin d’une présentation statique, Yves Saint Laurent en scène propose une scénographie immersive plongeant le visiteur dans l’effervescence des coulisses. Dessins préparatoires d’une grande vivacité, costumes originaux – parfois confectionnés par les ateliers Karinska –, décors et archives rares dialoguent tout au long du parcours.

Le public est ainsi invité à saisir l’instant où le croquis devient costume, où le tissu rend le personnage vivant, dans un hommage constant à la couleur de Léon Bakst.

«Yves Saint Laurent en scène»

Jusqu’au 5 janvier 2027

Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm). Rue Yves Saint Laurent, Marrakech, Maroc.