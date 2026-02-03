Culture

«Yves Saint Laurent en scène»: Marrakech au-delà de la haute couture

Vue de l'exposition "Yves Saint Laurent en scène", qui se tient au Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm), jusqu'au 5 janvier 2027.

Vue de l'exposition Yves Saint Laurent en scène, qui se tient au Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm), jusqu'au 5 janvier 2027.

Le musée Yves Saint Laurent de Marrakech (mYSLm) accueille une nouvelle exposition, «Yves Saint Laurent en scène», consacrée aux costumes et décors de théâtre, de music-hall et de ballet réalisés par le couturier français.

Par La Rédaction
Le 03/02/2026 à 10h04

Le musée Yves Saint Laurent de Marrakech (mYSLm) dévoile sa nouvelle exposition, Yves Saint Laurent en scène. Ce parcours célèbre le génie créatif du couturier à travers ses créations pour le théâtre, le ballet et le music-hall. Présentée jusqu’au 5 janvier 2027, elle met en lumière une facette moins connue mais essentielle du génie créatif d’Yves Saint Laurent à travers sa passion profonde pour les arts de la scène. Née d’un choc esthétique fondateur vécu à l’âge de 13 ans à Oran, en Algérie, cette fascination pour le spectacle vivant a accompagné le couturier tout au long de sa carrière.

Organisée sous le co-commissariat du couturier Stephan Janson et de Domitille Éblé, responsable des collections au Musée Yves Saint Laurent de Paris, cette exposition est conçue comme le prolongement naturel d’un premier volet présenté à la Fondation Nicola Del Roscio à Rome en 2024. Ce deuxième volet se présente ainsi comme un «Acte II» exclusif. Car si l’essence du projet initial est préservée, cette nouvelle étape se distingue par une ambition renouvelée et l’intégration de pièces inédites.

En effet, grâce aux collections et aux archives de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent à Paris, ainsi qu’à des prêts internationaux d’exception, le parcours propose une lecture approfondie du dialogue constant entre le couturier et le spectacle vivant.

Dans les coulisses de la dramaturgie du vêtement

Universellement reconnu pour avoir révolutionné la garde-robe féminine, Yves Saint Laurent fut également un costumier visionnaire. L’exposition met en lumière cette vocation précoce, notamment à travers les maquettes de son Illustre Théâtre de carton. De sa collaboration avec Roland Petit pour Cyrano de Bergerac à ses créations pour Zizi Jeanmaire et son mythique Truc en plumes, le couturier n’a cessé de rechercher le mouvement, la liberté et l’incarnation du personnage.

Le parcours souligne combien, pour Yves Saint Laurent, le costume n’était pas un simple ornement, mais une seconde peau, destinée à sublimer le geste et la présence scénique. Des figures emblématiques de la scène française, de Sylvie Vartan à Johnny Hallyday, ont vu leur identité artistique magnifiée par des créations pensées comme le prolongement de leur personnalité et de leur énergie sur scène.

Une immersion au cœur de la création

Loin d’une présentation statique, Yves Saint Laurent en scène propose une scénographie immersive plongeant le visiteur dans l’effervescence des coulisses. Dessins préparatoires d’une grande vivacité, costumes originaux – parfois confectionnés par les ateliers Karinska –, décors et archives rares dialoguent tout au long du parcours.

Le public est ainsi invité à saisir l’instant où le croquis devient costume, où le tissu rend le personnage vivant, dans un hommage constant à la couleur de Léon Bakst.

«Yves Saint Laurent en scène»

Jusqu’au 5 janvier 2027

Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm). Rue Yves Saint Laurent, Marrakech, Maroc.

Par La Rédaction
Le 03/02/2026 à 10h04
#Musée#exposition#mode#Yves Saint Laurent#Marrakech

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Plongée au cœur du Musée de la photographie et des arts visuels de Casablanca

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

La Fondation nationale des musées prend les rênes du Musée de la photographie et des arts visuels

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

FIFM. Un documentaire exceptionnel: Karim Debbagh fait parler des voix marocaines pour raconter Paul Bowles

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Tahar Ben Jelloun perce le mystère de la lumière à la galerie d’art L’Atelier 21

Articles les plus lus

1
Ksar El Kébir: ordre d’évacuation immédiate des zones inondables
2
De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements
3
L’Algérie cessera-t-elle d’exporter des hydrocarbures en 2040?
4
Ghar Djebilet, la mine miracle ou l’art de transformer un fiasco annoncé en épopée
5
Infrastructures gazières: le gouvernement suspend l’appel d’offres du terminal GNL de Nador West Med
6
Trafic en hausse de 13,3%, Tanger Med consolide son rôle de hub euro-africain
7
Le Polisario en déshérence
8
Crime contre l’humanité
Revues de presse

Voir plus