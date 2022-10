© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360 (Capture image vidéo)

VidéoActeur de cinéma, Younes Bouab a remporté pour la deuxième fois de sa carrière le prix de la meilleure interprétation masculine. C'était lors du dernier festival national du film de Tanger, pour son rôle dans «Le Mont Moussa», de Driss Mrini, actuellement au cinéma. Entretien.

Younes Bouab, joue un rôle principal dans Le Mont Moussa, de Driss Mrini, dans l'ensemble des salles de cinéma.

Cet acteur marocain s'est dit très heureux d’avoir remporté le Prix d’interprétation masculine pour ce film, au Festival national du film de Tanger.

«Je suis content, car c’est une reconnaissance de la part de l’ensemble de la profession», a déclaré ce comédien, qui joue avec Abdenabi Benioui, dans long-métrage d’une durée d'une heure et 48 minutes.

«Lorsque les gens du domaine reconnaissent ton travail c’est une véritable satisfaction», a indiqué Younes Bouab, qui, il y a dix ans, avait reçu un prix similaire pour le rôle qu'il a interprété dans Zero, le fameux thriller de Noureddine Lakhmari.

Mais pourquoi les téléspectateurs marocains ne le contemplent-ils pas à la télévision? Réponse du comédien: «je reçois beaucoup plus de propositions au cinéma, qu’à la télévision. Mais si on me propose un bon projet à la télé, je n’y vois aucun inconvénient».

A propos des tabous au cinéma, Younes Bouab a été clair: c’est la qualité artistique qui prime. Il s’agit, pour cet acteur, de se poser une question: est-ce là c’est du cinéma, ou non?

«Le cinéma, c’est libre. On peut faire ce qu’on veut à partir du moment où l’on produit une œuvre artistique», explique-t-il posément.

«La différence entre le cinéma et la télévision, c’est que le cinéma ne s’invite pas chez toi. Donc, si tu veux aller voir le film, tu y vas, après, c’est clair qu’il y a des films très violents, très durs, qu’il y a des scènes sexuelles, c’est au spectateur de faire son choix», détaille-t-il encore.

Dans Le Mont Moussa, Younes Bouab interprète Hakim, un jeune paralysé, cloué dans un fauteuil roulant, qui choisit de vivre loin du monde et de ses tumultes. Dans des circonstances tout à fait anodines, Marouane (Abdenbi El Benioui) croise son chemin, et tente de s'introduire dans son monde secret…