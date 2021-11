© Copyright : DR

Dans ce documentaire filmé tel un Road Movie, Simone Bitton explore le Maroc, le pays de ses ancêtres, cette terre unique où la mémoire juive est entre les mains de protecteurs musulmans.

«Ziyara», terme employé pour désigner la visite aux saints, est un documentaire très personnel, filmé par la réalisatrice Simone Bitton à travers le Maroc.



Redécouvrant la terre de ses ancêtres mais aussi celle de son enfance, la documentariste renoue aussi avec la darija, sa langue natale, en allant à la rencontre des gardiens des lieux saints juifs, dont la plupart sont musulmans.

Une fonction qui se transmet au Maroc de génération en génération et qui prouve à quel point les différences de confessions n’importent pas quand il s’agit de préserver la mémoire et de perpétuer la pratique populaire de visite des saints.





Entre anecdotes, sourires, hospitalité et bénédictions, «Ziyara», qui sortira en salles en France le 1er décembre 2021, est une histoire touchante de respect entre Marocains, juifs et musulmans, et avant toute chose de profonde humanité.