La fresque immortalisant la photographe Leila Alaoui sur la façade du Technopark de Tanger a été officiellement inaugurée hier, lundi 12 juillet, en présence de sa famille et de ses amis. Reportage.

La fresque en hommage à la photographe défunte Leila Alaoui sur la façade du Technopark est enfin finalisée. L’inauguration a eu lieu hier, lundi 12 juillet 2021, en présence de ses parents, Christine et Abdelaziz Alaoui, ainsi que de plusieurs personnalités du monde culturel.

La comédienne Amal Atrach, l’artiste-peintre Mahi Binebine, la mécène Christine-Boucher-Bouhlal, l’actrice Soumia Akaaboun ainsi que l’avocat Youssef Chehbi étaient notamment présents.

Cette inauguration de la fresque, réalisée par le street-artist Mouad Aboulhanna, et dont le chantier a été vandalisé, ce qui a créé une polémique sur les réseaux sociaux, a coïncidé avec la célébration, le 10 juillet de l’anniversaire de Leila Alaoui, décédée en 2016 dans les attentats terroristes de Ouagadougou.

«Aujourd’hui, c’est un grand jour car on a inauguré un portrait de Leila dans la ville qu’elle adorait beaucoup et où elle a énormément travaillé. Nous sommes fiers. Cela nous aide à supporter la douleur d’avoir perdu Leila parce que l’on sait qu’elle est aimée par les Marocains. Elle est devenue une Icône et c’est magnifique. On se dit qu’elle ne s’est pas battu pour rien, qu’elle est encore vivante et qu’elle restera vivante longtemps grâce à des artistes comme Mouad qui ont décidé de lui rendre hommage. C’est une tradition qui continue et nous sommes très contents», a témoigné Christine Alaoui, interrogée par Le360.

Cette fresque a été très controversée. Deux jours après le début du chantier, le 23 juin 2021, des agents d’autorités sont venus demander à l’artiste de couvrir les yeux du portrait de Leila Alaoui.

Devant son refus, ils ont effacé la fresque. Après la polémique qui a déferlé sur la Toile et les réactions scandalisées de sa famille, de ses proches et des internautes, le chantier a finalement repris le 25 juin 2021 sur instruction du Wali de Tanger, Mohamed Mhidia.