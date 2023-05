Universal Music Morocco & North Africa démarre son activité avec la signature de 10 nouveaux artistes marocains

Patrick Boulos, DG d’Universal Music Middle East & North Africa, Sylvain Mahy, DG d’Universal Music Morocco & North Africa, et Adam Granite, président exécutif développement marché Afrique, Moyen-Orient et Asie d'UMG.

Universal Music Group (UMG) n’était présent au Maroc qu’à travers des partenaires locaux ou, pendant quelques années, via sa marque de téléphonie Universal Music Mobile. Désormais, le numéro 1 mondial du divertissement musical pose ses bagages au Royaume avec l’installation d’une filiale en bonne et due forme, baptisée Universal Music Morocco & North Africa. Créée en juin 2020, l’entité a attendu 3 ans (et le passage de la crise sanitaire) pour ouvrir de manière effective ses bureaux, sis à Casablanca.

La nouvelle structure opérera comme le hub créatif et commercial pour l’ensemble de l’Afrique du Nord, rattaché à Universal Music Middle East & North Africa, division basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, qui gérait jusqu’alors directement les activités d’UMG au Maroc et en Afrique du Nord.

Promouvoir les talents marocains et maghrébins

«Tenant compte de l’importante richesse culturelle du Maroc et de l’Afrique du Nord, le temps était venu pour nous de renforcer notre présence créative afin d’être plus proches des artistes et des communautés artistiques, et d’apporter un service unique et différenciant pour accélérer la promotion et l’exploitation de ces talents au Maroc, dans le Maghreb ainsi qu’à l’échelle globale», a déclaré Patrick Boulos, Directeur général d’Universal Music Middle East & North Africa, lors d’une conférence de presse organisée hier mercredi 3 mai à Casablanca.

Universal Music Morocco exploitera également les synergies avec d’autres divisions de la maison-mère Vivendi, notamment CanalOlympia, Olympia Production, Vivendi et Canal+, pour développer l’industrie de la musique live dans la région. Pour rappel, c’est Olympia Production qui gère la production exécutive et le booking des artistes pour le Festival Mawazine depuis son édition 2018.

Dix nouveaux artistes signés

«Le Maroc est un pays riche en diversité musicale, avec un héritage culturel profondément enraciné. L’équipe d’Universal Music Morocco et moi-même sommes déterminés à mettre en avant la richesse de la musique marocaine et à offrir de nouvelles opportunités aux artistes marocains», affirme Sylvain Mahy, Directeur général d’Universal Music Morocco & North Africa.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la filiale régionale d’UMG démarre son activité sur les chapeaux de roue, avec la signature d’une dizaine de nouveaux artistes marocains, issus de différents genres musicaux. La liste comprend Hamza El Fadly, Iguidr, Kenza Blanka, Ljasos, Lord Mehdi, Raïss et Smerxa, qui bénéficieront d’un accompagnement global durant au moins deux années, en studio comme sur scène.