Une oeuvre d’Amina Agueznay remporte le Prix Norval Sovereign African Art Prize

Une oeuvre de l’artiste marocaine Amina Agueznay, intitulée «Portal #1», a remporté le Prix Norval Sovereign African Art Prize, au Cap, en Afrique du Sud, indique la chaîne américaine d’information en continu CNN. Au terme d’une réflexion approfondie, le jury est «resté fidèle au plus grand objectif du prix: le choix d’un artiste ayant une vision durable de la vie et des prouesses des femmes d’Afrique», a souligné le Sud-africain et membre du jury Ashraf Jamal, dans un communiqué cité par CNN.

L’œuvre récompensée s’inspire de motifs gravés sur des portes repérés par l’artiste lors de sa visite du ksar de Tissekmoudine, dans la région du Souss, à l’invitation de Salima Naji. Pour composer la création, ces motifs ont été par la suite tissés par des femmes du même village, avec de la laine et des coques de palmiers provenant des oasis voisines, a expliqué Amina Agueznay dans une déclaration au média américain.

Amina Agueznay, Portal #1, 2022, laine, coton et écorce de palmier naturelle tissée, 100 x 120 x 10 cm. (DR)

«Travailler avec ces femmes, avoir cette dimension humaine est très important pour moi. Je voulais fondamentalement intégrer l’architecture dans mon projet, car j’étais architecte. Le travail que vous voyez est très graphique, il y a un motif aux bords irréguliers que l’on retrouve généralement sur les tapis au Maroc», a déclaré l’artiste, qui a précisé que ses propres modifications sur le tissage font partie de ce qui rend cette œuvre contemporaine.

Une plateforme pour l’art contemporain africain

Initié en 2021 par la Norval Foundation et la Sovereign Art Foundation, le Prix Norval Sovereign African Art Prize a pour ambition de valoriser le travail des artistes contemporains du continent. «Le Norval Sovereign African Art Prize permet aux artistes africains d’exposer leur travail, de se positionner dans le paysage artistique mondial et d’avoir l’opportunité de montrer une représentation de l’art africain contemporain», a déclaré de son côté Caroline Greyling, directrice de musée à la Norval Foundation.

En plus de l’œuvre gagnante, les 26 autres œuvres d’art présélectionnées seront mises aux enchères lors d’un événement diffusé en ligne et organisé par la maison Sotheby’s, et dont les bénéfices seront reversés aux artistes et au centre de formation de la Norval Foundation. «J’ai beaucoup de respect pour tous ceux qui ont été nominés... leur façon de travailler et de sculpter est tout simplement incroyable. Je pense qu’il y a beaucoup d’autres choses qui vont sortir de ce beau continent», a ajouté Amina Agueznay. Toutes les œuvres nominées seront exposées au musée de la fondation, au Cap, jusqu’au 12 mai prochain.