Après plusieurs mois de rénovation, le musée Bab El Oqla de Tétouan va de nouveau rouvrir ses portes ce vendredi 28 janvier 2022, annonce la Fondation Nationale des Musées dans un communiqué diffusé ce mercredi 26 janvier 2022.

Situé à l’Est de l’ancienne médina de Tétouan, le musée Bab El Oqla est un espace de rencontres et d’échanges, une ouverture à la découverte de la richesse historique et culturelle de la ville de Tétouan, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et qui se situe au carrefour de nombreuses confluences.

L’exposition inaugurale, «Tétouan: l’Homme et son milieu», raconte l’histoire de la ville et celle de ses spécificités culturelles.

Trois sections viennent narrer cette histoire urbaine du Royaume. La première se déploie sur une présentation géographique et historique de la ville de Tétouan, depuis sa reconstruction au XVe siècle, jusqu’à la période de la présence espagnole et la période moderne (XIXe et XXe siècles), en passant par une période d’apogée et de prospérité (fin du XVIe - début du XVIIIe).

La deuxième section consiste en une immersion dans l’organisation urbaine de la médina, et de ses différents éléments architecturaux.

Elle permet la découverte du «Squndo» , un système de distribution d’eau qui traverse la médina, et dont l'origine remonte au XVIe siècle, ainsi que la découverte de ses différents éléments architecturaux: bois peint et sculpté, zellige, frises, stèles funéraires, portes…

La troisième section est consacrée à l’art et aux métiers de la médina de Tétouan. L’artisanat de cette ville, hérité de génération en génération, en est en effet l'un de ses plus précieux éléments identitaires, aux influences andalouses, ottomanes et séfarades.

Un manuscrit hébraïque, prêté par le musée du judaïsme marocain de Casablanca, vient ponctuer le parcours de cette exposition. Cette trace historique, tangible, confirme encore, si besoin en est, le brassage des religions et des cultures qui ont prévalu à Tétouan.