Tanjazz 2026: Rodrigo y Gabriela et Diego El Cigala à l’affiche

Pour sa 23ème édition, Tanjazz s’inscrit sous la signature «Le festival des jazz de Tanger» et affirme une approche résolument plurielle. Swing, blues, funk, flamenco, grooves africains et improvisations composeront une affiche en écho à l’histoire cosmopolite de Tanger, ville-carrefour où les sons et les générations se croisent. Le festival célèbre un jazz vivant, libre et nourri par les influences et les territoires.

Après une édition 2024 qui avait réuni 59.000 festivaliers autour de 19 concerts organisés dans 5 lieux emblématiques, Tanjazz entend consolider la dynamique de relance engagée il y a deux ans. Cette 23ème édition marque une nouvelle étape dans le développement du festival, qui poursuit sa montée en puissance aux côtés de ses partenaires institutionnels et privés.

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Pendant trois jours, le Palais des Institutions Italiennes constituera le cœur du festival. Les jam sessions prolongeront les nuits tandis que les festivaliers pourront déambuler entre scènes gratuites en ville, cours de danse, food courts et espaces de rencontre. Tanjazz composera ainsi une expérience en mouvement, entre élégance patrimoniale et énergie urbaine.

Rodrigo y Gabriela, vendredi 18 septembre

Le duo mexicain Rodrigo y Gabriela ouvrira le festival au Palais des Institutions Italiennes. Rodrigo Sánchez et Gabriela Quintero ont construit un langage musical immédiatement reconnaissable au croisement d’influences éclectiques. Après la dissolution de leur premier groupe, ils quittent le Mexique avec leurs guitares acoustiques et s’installent en Irlande. C’est sur Grafton Street à Dublin qu’ils entament une carrière de musiciens de rue avant de croiser la route de Damien Rice, qui les invite à assurer ses premières parties. Leur premier album Re-Foc paraît en 2002. Plusieurs disques salués par la critique suivront, dont Mettavolution, récompensé en 2020 du Grammy Award du Meilleur album instrumental contemporain. Leur guitare acoustique percussive les a imposés sur les plus grandes scènes mondiales, de Glastonbury à Coachella en passant par le Hollywood Bowl.

Diego El Cigala, samedi 19 septembre

Le samedi 19 septembre, le Palais des Institutions Italiennes accueillera Diego El Cigala. Fort de plus de trente ans de carrière et de six Latin Grammy Awards, il s’est imposé comme l’une des grandes voix flamencas de sa génération et l’un des cantatores les plus reconnus sur la scène internationale.

Sa trajectoire a pris une dimension majeure en 2003 avec l’album Lágrimas Negras, enregistré aux côtés du pianiste cubain Bebo Valdés et produit par Fernando Trueba. Salué par le New York Times, récompensé par deux Grammy Awards et vendu à deux millions d’exemplaires, cet album a consacré la rencontre entre l’âme flamenca et l’univers du boléro. À Tanger, Diego El Cigala présentera la tournée «20 años de Lágrimas», revisitant ce répertoire entre mélancolie et métissage, de l’Espagne à Cuba, du Mexique à l’Argentine.