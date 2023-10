Star du chaâbi marocain, Cheikha Tsunami rend l’âme à l’âge de 45 ans

Cheikha Tsunami est décédée ce mardi 17 octobre 2023 à Rabat, à l’âge de 45 ans. Transférée fin septembre à l’Hôpital militaire de la capitale sur instructions du roi Mohammed VI, celle qui se nomme Imane Bahiji à l’état civil a succombé à sa maladie.

Fin août dernier, elle avait été admise en service de réanimation dans une clinique privée de Casablanca, et sur place, l’on avait établi un diagnostic d’empoisonnement. Chose que son manager Oussama avait confirmée dans de multiples déclarations aux médias de la place.

Il y a un mois, alors qu’elle venait de quitter la clinique de Casablanca, Cheikha Tsunami avait déclaré à un média que c’était la troisième fois qu’elle était victime d’empoisonnement, mais que cette fois-ci, c’était «du jamais vu».

Mais sa sœur Sara donnera une autre version des faits dans une déclaration au site d’information Hnews. Selon elle, Cheikha Tsunami serait morte des suites d’un cancer, une information que sa famille avait préféré garder secrète.

Lire aussi : Hajja Hamdaouia n'est plus: l'hommage de l'ambassadeur d'Israël, David Govrin, et de la célèbre Raymonde Al Bidaouia

Suite à la dégradation de son état de santé, Cheikha Tsunami a été transférée le 27 septembre dernier à l’Hôpital militaire de Rabat. Elle s’est battue pendant plus d’une quinzaine de jours mais a fini par succomber à son mal, laissant ses proches et ses admirateurs dans la douleur.

Née en 1978 à Marrakech, Cheikha Tsunami a été éduquée par sa mère, cuisinière de son état, son père étant décédé avant même sa naissance. À l’âge de 15 ans, elle se déplace seule à Casablanca, où une artiste la prend sous son aile.

C’est ainsi qu’elle se met à chanter dans les mariages et dans diverses cérémonies. Mais sa carrière décolle surtout lorsqu’elle chante aux côtés des stars Oulad El Bouazaoui et Stati. Elle était remarquée pour sa voix forte et sa présence et prestance sur scène.

Même si elle s’était fait connaître dans le registre châabi, en interprétant les succès de Hajja Hamdaouia et de Hajja Hlima, Imane Tsunami était une grande fan de musique arabe classique. Elle appréciait énormément le répertoire de Mohamed El Hayani, Mohamed Abdelouahhab et Kadim Saher.