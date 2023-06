Sous le haut patronage du Roi, Jazzablanca revient pour une 16ème édition du 22 au 24 juin

Entre jazz, fusion, musique mandingue, blues, pop et soul, l’affiche de cette 16ème édition du festival Jazzablanca regroupe des univers musicaux multiples, réunissant au total 18 groupes et artistes marocains, africains et internationaux.

Au menu, Beth Hart, Mika, Nile Rodgers & CHIC, Aloe Blacc, La Femme Antibalas & Mehdi Nassouli et bien d’autres. Les concerts payants auront lieu à partir de 18 heures sur la scène 21 et dès 21 heures 30 sur la scène Casa Anfa.

Durant les trois jours du festival, la scène BMCI à la Place des Nations-Unies accueillera quant à elle des concerts gratuits en collaboration avec la fondation BMCI. Six groupes marocains feront ainsi voyager le public sur des rythmes à la fois ancestraux et résolument modernes, reflétant la richesse et la diversité culturelle du Maroc d’aujourd’hui.

Il s’agit notamment de Izouran N-Sahara, véritable écho du désert, le duo électrisant Sound of Mint, Khmissa, mélange détonnant de rock et de rythmes gnaoua, Tarwra N-Tiniri, passionnés de poésie amazigh, le groupe Badil, fusion de vibrations sahariennes et de rock psychedélique et Jubantouja, fresque enchanteresse d’Indie Folk et Pop Rock.