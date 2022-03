© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Le Maroc et Israël ont franchi un nouveau pas dans la consolidation de leurs relations bilatérales, ce mercredi 30 mars 2022, à Rabat. Une convention de partenariat a été signée entre la Fondation nationale des musées (FNM) et l’International council of museums d’Israël.

Lors de la signature de cette convention, qui jette pour la première fois les «ponts» entre les arts plastiques et la culture du Maroc et ceux de l’Etat hébreu, les deux parties se sont réjouies qu’un tel évènement puisse se produire dans la foulée des nombreux et divers accords signés par les deux pays, à la suite de l’accord historique tripartite conclu en décembre 2020 entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël.

Le mémorandum d’entente, qui scelle la coopération muséale entre les deux pays, a été signé par Mehdi Qotbi, président de la FNM, et Raz Samira, directrice de la Fondation des musées d’Israël, qui conduit au Maroc une délégation de directeurs et de conservateurs de musées de son pays.

«C’est extraordinaire de pouvoir signer ce partenariat bilatéral alors que la célèbre ville de Fès, mémoire de l’histoire et de la civilisation marocaine, est en train de se préparer pour abriter le premier musée de l’art de l’islam ainsi que le premier musée de la mémoire du judaïsme», a souligné Mehdi Qotbi, lors de cette cérémonie organisée au siège du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MVI), à Rabat.

Mehdi Qotbi, qui a rendu à cette occasion un vibrant hommage au roi Mohammed VI pour les actions qu’il mène en faveur de la culture nationale, symbole de paix et de progrès, a précisé que cette convention bilatérale prévoit, entre autres, l’échange de visites et d’expertises, ainsi que la tenue d’expositions d’œuvres d’art au Maroc et en Israël.

Le président de la Fondation nationale des musées a également tenu à remercier les représentants des musées d’Israël pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation marocaine et à lui-même, lors de leur visite effectuée le 13 mars dernier, en Israël.

La délégation israélienne se rendra jeudi à Meknès et à Fès pour visiter les installations liées aux musées établis dans les deux villes. Outre Raz Samira, la délégation est composée notamment de Eyal David, chef de mission adjoint du bureau de Liaison à Rabat, de Yossi Ani, directeur général du musée national des Sciences de Haifa et de Tania Coen-Uzzielli, directrice du musée des Arts de Tel Aviv.