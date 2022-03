© Copyright : Adil Gadrouz / le360

Le président de la Fondation nationale des musées à mis à profit sa visite en Israël pour établir de solides relations avec ses homologues israéliens. «Nous avons décidé, avec le Musée d’Israël et le Musée d’art de Tel Aviv, d’entreprendre des collaborations tous azimuts», a-t-il affirmé dans une déclaration pour Le360.

La délégation marocaine qui s'est rendue à Tel Aviv à l’occasion de l’inauguration de la première ligne aérienne directe reliant Casablanca à Tel Aviv ne comprenait pas uniquement des hommes d’affaires. Celle-ci comptait également le président de la Fondation nationale des musées (FNM), la culture étant un puissant vecteur de rapprochement entre les pays. Mehdi Qotbi a eu un programme très chargé en Israël.

Le président de la FNM a œuvré sans relâche, durant son séjour de 3 jours en Israël, pour nouer des contacts très prometteurs avec les responsables de musées de l’Etat hébreu, afin de renforcer la coopération culturelle et artistique entre les deux pays.

La visite de Mehdi Qotbi au Musée d'art de Tel Aviv a coïncidé avec une exposition temporaire de la très célèbre artiste japonaise Yayoi Kusama. Mardi 15 mars, il y avait foule au Musée d'art de Tel Aviv. Le président de FNM s’est réuni avec Mira Lapidot, commissaire en chef de ce musée.

«Ma rencontre avec Mehdi Qotbi constitue un premier pas vers notre collaboration future», a déclaré pour Le360 Mira Lapidot. «Nous avons discuté des moyens de réaliser des échanges, des expositions, et toutes sortes de programmes culturels», a-t-elle ajouté. Elle a affirmé qu’une première exposition de photographies autour d’un village de l’Atlas va cristalliser l’héritage commun entre les deux peuples.

Le président de la Fondation nationale des musées n’a pas manqué de faire part de son admiration pour la place qu’occupent les arts et la culture en Israël, affirmant que la culture est essentielle pour le développement d’un pays.

«J’ai été heureux aussi de voir que partout où je vais, on rend hommage à l’œuvre entreprise par Sa Majesté, en faveur de la culture, du dialogue entre les peuples et entre les religions», a-t-il ajouté.

Mehdi Qotbi a indiqué, dans une déclaration pour Le360, avoir été reçu par Eran Neuman, le directeur du Musée d'Israël à Jérusalem, qui lui a proposé plusieurs pistes de partenariats. «Nous avons décidé d’entreprendre une très belle collaboration ensemble», a-t-il révélé.

La collaboration entre la FNM et les musées israéliens touche aussi à un domaine très important pour la conservation des œuvres: la restauration. A ce sujet, que ce soit au musée d’Israël ou au musée d’art de Tel Aviv, Mehdi Qotbi a visité le laboratoire de restauration et initié les premiers pas pour une collaboration, qui inclut la formation aux métiers de la restauration de peintures, de céramiques, de papiers et de tissus.

«Dans quinze jours, une délégation de conservateurs israéliens se rendra au Maroc, afin de travailler ensemble», a-t-il précisé. Le partenariat lié aux musées et au patrimoine entre les deux pays est déjà une réalité.