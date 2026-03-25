Sans Jamel Debbouze, le «Marrakech du rire» revient sous une nouvelle formule, un nouveau nom et avec une nouvelle équipe

Évènement lancé à Marrakech par l’humoriste Jamel Debbouze en 2011, le Marrakech du rire avait déserté la scène de la ville ocre depuis 2020, en raison de la pandémie, avant de fêter sa 10ème édition en 2022, puis de refaire une pause pour des contraintes logistiques évoquées par l’organisateur.

Dans une interview accordée au journal Le Parisien en 2025, Jamel Debbouze expliquait les difficultés rencontrées par l’évènement. «Dès le départ, on a eu une ambition folle : tenir dix ans. On a tenu dix ans. On a commencé avec Zidane, on a fini avec Kylian. Entre temps, y a eu le confinement, le séisme et le refroidissement des relations entre la France et le Maroc… Ça a été extrêmement difficile d’organiser le Marrakech du rire ces derniers temps», confiait-il alors.

Sept ans après sa dernière édition, le Marrakech du rire fait son retour mais sous une formule différente. Rebaptisé «Marrakech Comedy Festival», l’évènement reviendra à Marrakech du 4 au 6 juin 2026, non pas au Palais Badii où il avait coutume de se tenir, mais au Palais des Congrès de la ville.

Autre changement, du côté de la diffusion. On annonce ainsi que l’évènement ne sera plus diffusé sur la chaine française M6, mais sur Disney+, en octobre ou novembre, ainsi que sur 2M et TV5 Monde.

Enfin, l’organisation elle aussi a été revue. En effet, Jamel Debbouze passe les commandes de l’évènement à son frère, Karim Debbouze, lui-même cofondateur du Marrakech du Rire, qui en assurera désormais la production. Contrairement à son grand-frère, celui-ci n’assurera toutefois pas l’animation du show. Cette mission reviendra à l’humoriste Malik Bentalha, révélé par le Jamel Comedy Club.

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Dans un article paru dans Le Parisien, Malik Bentalha annonce ainsi «une nouvelle histoire». Celui qui avait coutume de se produire en tant qu’artiste sur la scène du Marrakech du rire entend aujourd’hui «proposer quelque chose de différent» et «ouvrir une nouvelle page». À ses yeux, il ne s’agit pas de remplacer son prédécesseur mais de proposer autre chose: «On ne remplace pas Jamel, on écrit autre chose», explique-t-il, remerciant au passage celui qui lui a mis le pied à l’étrier: «Je lui serai éternellement reconnaissant, il a changé ma vie».

Pour mieux expliquer le projet dont il sera désormais le nouveau visage, Malik Bentalha se livre déjà à quelques annonces. «Ce festival, c’est une manière aussi de créer des ponts entre deux peuples frères, et de façon plus générale dans toute la francophonie. Pour moi, l’état d’esprit de ce rendez-vous, c’est l’humour, l’amour, la fraternité. Quand Karim est venu me chercher, j’ai tout de suite pensé au climat ambiant et à la nécessité qu’on se déconnecte de ce monde de fous».

Malik Bentalha, nouveau visage du Marrakech Comedy Festival.

Du côté des talents, on annonce déjà Paul de Saint Sernin, Meryem Benoua, Nordine Ganso… De nombreux talents, assure le nouveau boss du Marrakech Comedy Festival, mais pas seulement des humoristes. Car seront aussi présents de nouveaux visage de la scène française, marocaine, africaine. «Il y aura plein de surprises, de gros noms à la fois sur scène et dans le public pour aller les chambrer!», assure Malik Bentalha qui voit dans ce nouveau show un challenge à relever.

Reste à espérer que le Marrakech Comedy Festival ne reproduira pas les mêmes erreurs que son prédécesseur et fera vraiment la différence.