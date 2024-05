Retour sur la 24ème édition de la Caftan week à Marrakech

Les 10 et 11 mai à Marrakech ont été un rendez-vous incontournable pour les amateurs de mode, une rencontre entre les talents marocains émergents ainsi que les grands noms de l’industrie en marge de la 24ème édition de la Caftan week.

Vendredi soir, les projecteurs se sont braqués sur les jeunes talents de la scène de la mode marocaine lors du défilé des talents émergents. Parmi les huit compétiteurs en lice, Imane Bamouss a su se démarquer par son interprétation audacieuse du vêtement traditionnel amazigh, décrochant ainsi le titre convoité et une place garantie au défilé du caftan de l’année prochaine.

Le jury, composé de professionnels de l’industrie de la mode, dont les designers marocains Meryem Boussikouk, Abdelhanine Raouh, et Mao Lakhdar, a unanimement souligné l’originalité et la créativité de Bamous qui ont fait pencher la balance en sa faveur.

Samedi soir, l’attention s’est reportée sur le défilé principal du Caftan 2024. Pour la première fois, l’événement s’est déroulé en plein air, sous les étoiles, ajoutant une touche de magie supplémentaire à cette célébration de la mode marocaine. Parmi les invités d’honneur se trouvait une pléiade de stars nationales et internationales. L’actrice marocaine Mayssa Maghrebi, qui a illuminé la soirée en tant que présentatrice du défilé, a exprimé son admiration pour la diversité et la richesse des créations marocaines.

Également présente lors de l’événement, la célèbre actrice libanaise Daniella Rahme a partagé son enthousiasme d’être au Maroc pour la première fois, soulignant l’accueil chaleureux qu’elle a reçu de la part des Marocains. Elle a également exprimé son admiration pour le caftan marocain, symbole de l’élégance et de la sophistication.

Parmi les autres personnalités présentes figuraient l’actrice marocaine Kalila Bounaylat, la chanteuse Houda Saad, le chanteur Othmane Boulboul, ainsi que la designer Selma Benomar et bien d’autres, tous venus célébrer la créativité et l’innovation des designers marocains.

Le défilé a été l’occasion de mettre en lumière les créations de seize designers marocains, qui ont présenté des collections, mêlant subtilement héritage traditionnel et tendances contemporaines. Cette année, la Caftan week a été plus que jamais le reflet de la vitalité et de l’audace de la scène de la mode marocaine, témoignant de son évolution constante et de son ouverture au monde de la haute couture.