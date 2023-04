Rachid El Ouali: «Je ne regarde jamais la télé durant le ramadan»

Vous faites partie du casting de la série «Mal Denia», diffusée actuellement sur MBC 5. Pouvez-vous nous parler du personnage que vous y campez?

Dans «Mal Denia», je joue le rôle de Azizi. En réalité, il s’appelle Aziz, mais j’ai préféré l’appeler Azizi. C’est un homme avide de pouvoir, dont les desseins sont loin d’être nobles. Mais malgré cela, il suscite une certaine sympathie et même du respect grâce à ses capacités de persuasion. Il se présente comme quelqu’un qui aide des jeunes en difficulté à développer leurs projets, mais il ne fait en vérité que profiter de leur confiance.

Vous apparaissez dans cette série avec une moustache et une nouvelle coupe de cheveux. Un nouveau look nécessaire?

Lorsqu’on interprète un personnage, il faut bien évidemment s’adapter à son physique et son apparence. Et ça permet aussi de différencier un personnage d’un autre campé par le même acteur. Depuis quelque temps, j’essaie de ne pas m’engager dans des productions qui seront diffusées en même temps. Cela peut créer de la confusion chez le téléspectateur. Et puis, pour un comédien, sortir d’un rôle pour entrer dans un autre peut nuire à la qualité de son travail.

Des influenceurs ont récemment investi le monde du cinéma et de la télévision. Que pensez-vous de cette nouvelle tendance?

Personnellement, je pense que tout le monde peut tout faire. En revanche, il ne faut pas laisser un comédien qui n’en est pas un faire ce qu’il veut devant la caméra, sans l’encadrer. Le problème est que, par manque de temps, on place des influenceurs dans un rôle compliqué, sans le leur expliquer ni les coacher. Qu’un musicien ou un rappeur joue dans un film, cela apporte une certaine diversité, car chacun a son public. Mais le plus important est qu’il y ait une cohérence dans tout cela.

Ce que j’ai également remarqué, c’est que parmi ces influenceurs qui débutent dans le cinéma ou la télévision, certains pensent qu’ils sont devenus de vrais acteurs, parce qu’ils ont reçu des félicitations et des applaudissements après une ou deux prestations. Ils n’acceptent plus la critique et refusent d’écouter les conseils de leurs pairs. Résultat, ils disparaissent rapidement des écrans, parce que plus personne n’a plus envie de travailler avec eux.

Avez-vous un rituel spécifique durant le mois de ramadan ?

J’aime beaucoup préparer des repas, et je prends le ftour en famille, avec mes parents. Cela va vous surprendre, mais je ne regarde aucune émission ou série à la télévision durant le ramadan. En lieu et place, je préfère profiter de ma famille et faire la prière collective des Tarawih à la maison.