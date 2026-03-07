Culture

Photo Tanger lance son concours de photographie pour jeunes talents

La première édition de Photo Tanger, placée sous la présidence de Tahar Ben Jelloun, propose un concours international ouvert aux jeunes photographes.

Avec Photo Tanger, la ville du Détroit se dote d’un nouveau rendez-vous artistique dédié à la photographie. Cette première édition, placée sous la présidence de Tahar Ben Jelloun, propose notamment un concours international ouvert aux jeunes photographes, dans l’ambition de renouer avec l’héritage visuel de Tanger tout en révélant de nouvelles voix créatives.

La ville du Détroit s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire culturelle. Photo Tanger, Festival international de l’image, voit le jour avec le lancement d’un concours photographique destiné aux jeunes créateurs âgés de 18 à 35 ans. Placée sous la présidence de l’écrivain Tahar Ben Jelloun, membre de l’Académie Goncourt, cette première édition ambitionne de renouer avec la riche tradition photographique de Tanger tout en offrant un espace d’expression à une nouvelle génération d’artistes.

Pour cette édition inaugurale, les organisateurs ont choisi le thème «L’appel du large», une invitation à explorer l’idée du voyage dans toute sa profondeur: déplacement géographique, quête intérieure ou rencontre avec l’autre. Par sa capacité à capter l’instant et à raconter des histoires silencieuses, la photographie s’impose comme un médium privilégié pour traduire ces expériences et ces imaginaires.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Fondation TGCC pour l’Art et la Culture, le concours est ouvert gratuitement aux jeunes photographes du monde entier. Chaque participant pourra soumettre jusqu’à cinq clichés originaux et inédits, réalisés en 2025 ou 2026, accompagnés d’un court texte de présentation et de ses coordonnées.

Les candidatures sont ouvertes depuis le 1er mars 2026 et devront être transmises avant le 25 avril 2026. Les œuvres primées seront exposées du 17 juin au 30 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger.

Lire aussi : Tahar Ben Jelloun et Brahim Alaoui lancent en 2026 «Photo Tanger», Festival international de l’image

Trois lauréats seront distingués. Outre des dotations financières — 5.000 dirhams pour le premier prix, 2.500 dirhams pour le deuxième et 1.500 dirhams pour le troisième — les photographies récompensées bénéficieront d’une visibilité artistique importante. Elles seront exposées durant tout l’été au Palais des Arts et de la Culture et figureront dans le catalogue officiel du festival. La sélection sera assurée par un jury composé de professionnels reconnus du monde de l’image.

Au-delà de ce concours, Photo Tanger se veut un événement culturel d’envergure pour la ville. Placé sous la direction artistique de Brahim Alaoui, le festival investira plusieurs lieux emblématiques de Tanger, notamment la Villa Harris, le Musée de la Kasbah, Dar Niaba, la Galerie Mohammed Drissi, la Légation américaine, l’Institut français, le Centre Cervantes ou encore le cinéma Alcazar.

À travers cette programmation répartie dans de nombreux espaces institutionnels et culturels, l’ambition est claire: faire de Tanger un véritable musée à ciel ouvert. Expositions, projections, ateliers, rencontres avec des artistes et conférences rythmeront les semaines du festival, rendant hommage, selon les organisateurs, à «la longue tradition d’accueil et de dialogue culturel» de la ville.

Le festival bénéficie du soutien de plusieurs partenaires institutionnels, dont le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, la Fondation nationale des musées, le CCME, la Fondation Alliances et l’Institut français du Maroc.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’adresse suivante: concoursphototangerfestival@gmail.com

