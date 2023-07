Oualid, la nouvelle star maroco-égyptienne qui conquiert le monde musical depuis les Pays-Bas

La musique est un langage universel qui franchit les frontières. Oualid, la nouvelle sensation maroco-égyptienne basée aux Pays-Bas, en est l’incarnation parfaite avec son style unique qui fusionne plusieurs influences culturelles. Doté d’un riche héritage familial et d’un amour pour la fusion des genres musicaux, ce jeune prodige s’impose comme un talent émergeant qui mélange avec audace les rythmes afro et les harmonies arabes.

«J’ai décidé de sortir une autre chanson du même style après “Ya Nari”. J’ai découvert Douaa Lahyaoui par hasard et nous avons décidé de faire un duo», révèle Oualid sur son dernier succès, «Original», produit avec la célèbre artiste marocaine.

Ce n’est pas la stratégie qui guide Oualid, mais plutôt une recherche constante de l’originalité. Il préfère laisser libre cours à son instinct et à son amour pour l’expérimentation. «Notre style est notre marque de fabrique, depuis “Jini Goud”, nous avons adopté un rythme afro mélangé avec l’arabe, nous n’avons pas de stratégie précise, nous cherchons simplement à nous démarquer», explique l’artiste.

Lire aussi : De la musique à la comédie: Salma Rachid, une artiste que rien n’arrête

Ses duos ne sont pas non plus le fruit du hasard. «C’est toujours l’alliance de différents styles qui révèle la véritable beauté des chansons», déclare-t-il. En préparation de son nouvel album qui sortira en août, Oualid a hâte de collaborer avec des talents divers et variés. «Mon vœu le plus cher serait de travailler avec Amr Diab et Cheb Khaled», espère-t-il.

Son prochain single illustre parfaitement sa volonté de fusionner les cultures. En collaboration avec la chanteuse américano-albanaise Enisa, Oualid promet une chanson en darija, égyptien, albanais et anglais. Un véritable melting-pot musical à venir.