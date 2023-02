Faire du neuf (et du beau) avec de l’ancien, le pari gagnant de Taha Nouri, un chanteur et auteur-compositeur pas comme les autres

Taha Nouri est un artiste aux mille casquettes. Chanteur, auteur et compositeur, il cultive une véritable passion pour les arts sous toutes leurs formes. Son grand amour pour tous les genres musicaux, et particulièrement pour le patrimoine marocain, l’a poussé à redonner vie à des textes millénaires avec un style propre à lui. Désormais, il produit ses propres chansons.

Nouveau visage de la musique marocaine andalouse moderne, Taha Nouri est né à Ksar El-Kébir. Il a vécu dans plusieurs villes au Maroc et a fait ses études supérieures à l’Ecole supérieure des arts audiovisuels de Marrakech, avant de partir au Canada. Plus jeune, il a fait du théâtre et a joué dans des courts métrages, nous raconte-t-il.

Taha se rappelle qu’il s’est fait connaître du grand public lors du confinement et qu’il essaye de mixer plusieurs genres musicaux afin de créer sa propre identité musiciale.

Revenant sur sa nouvelle chanson Belhda, Taha dit avoir écrit ses paroles il y a longtemps au Canada et qu’il a senti qu’il était temps que le public la découvre. Il ajoute qu’il ne pense pas actuellement à faire des featurings et qu’il est uniquement focalisé sur sa carrière en solo.

Lire aussi : Blogueuse, actrice et chanteuse, Safia Tazi se confie sur ses différents projets professionnels

Taha a, par ailleurs, fait observer qu’il reçoit de nombreux commentaires de ses fans, concernant des similitudes entre lui et l’artiste Chaama. Il relève que Chaama chante et revisite le patrimoine marocain, mais aussi oriental, alors que lui s’est spécialisé dans la reprise des textes marocains. Il ajoute qu’il écrit également ses propres chansons.

Né en 1994, Taha Nouri a étudié le solfège, la guitare et le chant andalou au Conservatoire de musique de Ksar El-Kébir. Ses chansons se sont succédé dans les tendances de la musique marocaine, avec des titres comme Rou7 Ti7 et Marbout pour n’en citer que quelques-uns.