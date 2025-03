Obsèques de Naïma Samih: famille et amis réunis à Benslimane pour un dernier adieu

Le ciel gris et chargé semblait s’accorder au deuil qui pesait sur l’assistance. À la sortie de la maison de Naïma Samih, à El Mansouria, quelques silhouettes emmitouflées dans leurs manteaux noirs avançaient lentement, attristées par le décès de l’artiste. Les gouttes de pluie ruisselaient sur les visages, se confondant parfois avec les larmes discrètes de ceux qui venaient saluer une dernière fois cette icône intemporelle de la chanson marocaine.

Après la prière de Dohr, le cortège funèbre s’est élancé de la maison de la défunte à Mansouria vers le cimetière Sidi Mohammed Benslimane. Le corps de l’artiste a été inhumé à côté de son défunt époux, l’ancien champion de cyclisme, Mustapha Belkaïd, décédé en 2021. Autour de son fils, Chams Eddine, un cercle restreint d’amis et de figures du monde artistique était présent, notamment Nouamane Lahlou, Fatima Khair, Saâd Tsouli et Charki Sarrouti. L’émotion était palpable, mêlant tristesse et recueillement, alors que famille, amis et admirateurs se rassemblaient pour rendre un dernier hommage à la grande dame de la chanson marocaine.

«Naïma Samih est certes partie, mais sa mémoire restera gravée à jamais dans nos cœurs. Tous les Marocains l’aimaient», a confié le chanteur Nouamane Lahlou. «Nous ne nous étions pas vus depuis dix ans, mais nous restions en contact par téléphone. Nos familles étaient proches. Elle va enfin se reposer, elle qui a tant souffert ces dernières années.»

L’acteur Charki Sarrouti a lui aussi tenu à assister aux funérailles de l’artiste: «Elle a donné tant à la musique marocaine. C’était une femme respectueuse, une sœur pour nous tous. Elle nous quitte en ce mois sacré, et nous espérons qu’elle reposera en paix. Je tiens à adresser mes sincères condoléances à son fils, Chams, qui traverse une épreuve difficile après avoir perdu ses deux parents en peu de temps.»

Ayoub Tourabi, secrétaire général du syndicat professionnel pour la protection et le soutien de l’artiste, a, quant à lui, regretté l’absence de nombreux artistes à l’enterrement. «Beaucoup souhaitaient lui rendre hommage, mais une confusion sur l’horaire des funérailles a retardé leur venue. Aujourd’hui, nous avons perdu une légende de la chanson marocaine, une voix qui a accompagné des générations entières», a-t-il déploré.

Parmi les plus grands succès de Naïma Samih, on retiendra «Jrit ou Jarit», «El Khatem», «Ala Ghafla» ou encore «Amri Lillah», autant de titres qui continueront à émouvoir et à transporter les mélomanes, quelle que soit l’époque ou la génération.