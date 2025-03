Décès de Naïma Samih: pluie d’hommages à une icône intemporelle de la chanson marocaine

Elle était une voix que l’on reconnaissait entre mille, une grande dame admirée pour son talent, respectée pour sa simplicité et aimée pour sa générosité. Naïma Samih, décédée dans la nuit du vendredi à samedi 8 mars, à Rabat, incarnait l’âme de la chanson marocaine, avec des interprétations d’une rare sincérité. Elle s’en est allée, laissant un riche héritage musical.

Bachir Abdou, chanteur. «Sa disparition a été un véritable choc pour nous tous. Naïma Samih, c’était une voix unique, mais surtout une femme d’une immense générosité. Tout le monde l’aimait, tout le monde la respectait. Les artistes, les musiciens, le public… tous lui réservaient une place à part dans leur cœur. Elle a laissé un répertoire riche. Ses interprétations étaient débordantes de sincérité, et c’est ce qui la rendait si spéciale. Il y avait quelque chose d’intemporel dans sa voix, une émotion brute qui traversait les générations.

Ceux qui ont eu la chance de connaître la personne garderont d’elle l’image d’une femme d’une extrême bienveillance, toujours souriante, toujours à l’écoute des autres. Son humanité, sa douceur et sa délicatesse faisaient d’elle une personnalité attachante, dont la mémoire restera gravée dans les esprits et les cœurs.»

Samira Saïd, chanteuse. «Aujourd’hui, j’ai perdu une amie d’enfance, une grande partie de mes souvenirs, un visage toujours rayonnant de vie et de spontanéité. Naïma n’était pas seulement une voix exceptionnelle, elle était aussi une personne chaleureuse, généreuse dans ses émotions, remplissant le monde de son rire et de sa bienveillance.

Depuis notre enfance, j’étais l’enfant espiègle, et elle, celle qui agissait avec une immense spontanéité. Sa proximité avec ma famille l’a rendue partie intégrante de ma vie, et son amour restera gravé dans mon cœur. Naïma, Tu es partie, mais ta présence ne s’effacera jamais.»

Younès Megri, chanteur. «C’est une immense perte, celle d’une artiste d’exception. Pour moi, elle était l’une des plus grandes de notre temps. Sa voix était fabuleuse, tout comme sa personnalité. Elle était une femme extraordinaire, et une amie précieuse.

Avec elle et Samira Saïd, nous avons commencé ensemble nos carrières, chacun de son côté. Nous étions très proches à l’époque et nous avons partagé de nombreuses tournées. Ce fut une période inoubliable, et je garde un souvenir unique de cette grande dame.»

Abdelali El Ghaoui, chanteur. «Il est difficile, voire impossible, de trouver les mots justes pour parler de Naïma Samih. Tous les superlatifs du monde ne suffiraient pas à décrire cette immense artiste, cette femme d’exception qui a marqué à jamais l’histoire de la musique marocaine. Elle était bien plus qu’une voix, bien plus qu’une chanteuse à succès.

Dès ses débuts, elle a su imposer son style. Avec sa voix profonde et émotive, elle a su faire résonner la chanson marocaine dans tout le monde arabe. Son titre légendaire «Yak A Jarhi» est devenu un hymne intemporel. Elle fut l’une des premières femmes à porter haut les couleurs de son pays à travers le chant.»

Son immense talent lui a permis de collaborer avec les plus grands compositeurs et musiciens de son époque. Son répertoire est riche et varié, mêlant des chansons populaires et classiques, avec une profondeur qui touchait toutes les générations.

Mais au-delà de l’artiste, la femme impressionnait tout autant. Naïma Samih était connue pour sa gentillesse, sa générosité et son humilité. Elle n’accordait aucune importance à la célébrité, ne courait pas après la gloire ou les projecteurs. Pour elle, seul l’art comptait, seule la musique importait. Et son amour pour son public était si sincère.

Durant les dernières années de sa vie, elle avait choisi de s’éloigner de la scène artistique, prenant du recul après une carrière extraordinaire. Pourtant, son aura restait intacte et son absence des scènes ne l’éloignait jamais des cœurs. Sa disparition est un choc pour tous ceux qui l’ont connue, aimée et admirée. Il y a des artistes qu’on n’oublie jamais, des voix qui résonnent encore longtemps après leur départ. Naïma Samih en fait indubitablement partie.»

Latifa Raafat, chanteuse. «Adieu, chère et précieuse icône, adieu légende… Une immense tristesse nous envahit face au départ de la grande dame de la chanson marocaine, l’inoubliable Lalla Naïma Samih. Que Dieu lui accorde sa miséricorde en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan. Désormais, seules nos prières l’accompagnent. Repose en paix.»

Rachid El Ouali, acteur. «Je n’étais pas un ami proche de la regrettée Naïma Samih, mais j’étais un fervent admirateur de son art et de sa voix. Son timbre unique, cette douceur teintée de mélancolie était unique. Son regard exprimait une humilité rare, une pudeur sincère, une féminité naturelle et une spontanéité touchante. Elle n’avait besoin d’aucune exagération ni artifice pour captiver les cœurs, car elle était tout simplement Naïma, authentique et incomparable.

Elle a connu un succès que peu pourraient atteindre aujourd’hui, même à l’ère des réseaux sociaux. Sa notoriété ne s’est jamais construite sur le sensationnalisme ou la controverse, mais sur l’émotion pure et la puissance de ses interprétations. Son apparence était toujours élégante et sobre, sans excès ni artifices, car son attention était tournée vers ce qu’elle voyait comme l’essentiel: la musique et l’émotion qu’elle transmettait.

Dans un monde où le tapage médiatique et la quête effrénée de visibilité priment, elle avait choisi la discrétion. Elle s’est retirée avec dignité et noblesse, préférant préserver son intégrité artistique plutôt que de se plier aux diktats des tendances éphémères. En tant qu’artiste, je salue sa conviction et son choix courageux. Elle n’avait pas besoin de chercher la lumière, car elle illuminait déjà les cœurs.

Parmi ses nombreuses chansons intemporelles, «Yaak Jarhi» et «Al Bahara» m’ont particulièrement marqué. «Al Bahara», en particulier, rend hommage aux marins, ces hommes de la mer que tant de poètes et de compositeurs ont oubliés.

Aujourd’hui, Naïma Samih nous quitte, mais elle laisse derrière elle un héritage musical inestimable, des chansons qui résonneront encore à travers les générations. Je présente mes sincères condoléances à sa famille, à son fils et à tous ceux qui l’ont aimée et admirée. Son départ est une perte, mais son art, lui, restera éternel.»

Sur les réseaux sociaux, les fans de Naïma Samih, eux aussi, expriment leur profonde tristesse et rendent hommage à l’artiste disparue. Partageant souvenirs, paroles de chansons et vidéos d’archives, ils rappellent à quel point sa voix a marqué des générations.