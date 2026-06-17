Culture

Mawazine 2026: la star américaine Bebe Rexha attendue à l’OLM Souissi le 27 juin

Bebe Rexha, auteure-compositrice.

Mawazine 2026 confirme son statut de rendez-vous incontournable des grandes stars internationales avec la venue de Bebe Rexha. L’artiste américaine, figure majeure de la pop contemporaine, se produira le samedi 27 juin sur la scène de l’OLM Souissi à Rabat.

Par La Rédaction
Le 17/06/2026 à 13h40

Chanteuse, auteure-compositrice et figure incontournable de la scène pop internationale, Bebe Rexha s’est imposée au fil des années comme l’une des artistes les plus influentes de sa génération. Portée par une identité artistique affirmée, un répertoire jalonné de succès mondiaux et une remarquable aisance à naviguer entre les genres musicaux, elle a su construire un univers singulier, porté par une voix immédiatement reconnaissable.

Bebe Rexha a marqué la scène mondiale avec des morceaux et des collaborations devenus des classiques incontournables, notamment Meant to Be, I’m Good avec David Guetta, In the Name of Love avec Martin Garrix, et plus récemment, issu de son nouvel album Dirty Blonde, le tube dance numéro un mondial New Religion avec Faithless.

Lire aussi : Mawazine 2026: le rappeur Ninho ouvre le bal à l’OLM Souissi

Entre ses propres succès planétaires et ses contributions à certains des plus grands hits de la dernière décennie, dont The Monster d’Eminem et Rihanna, Bebe Rexha a construit une carrière qui dépasse le simple statut de chanteuse. Interprète, compositrice et parolière reconnue, elle s’est affirmée comme l’une des voix les plus puissantes de la pop actuelle.

À l’OLM Souissi, sa performance promet une énergie électrique, portée par ses célèbres hits, une présence scénique puissante et un show taillé pour une expérience live incroyable que seule Bebe peut offrir.

Par La Rédaction
Le 17/06/2026 à 13h40
#Musique#Mawazine#Bebe Rexha#OLM Souissi

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