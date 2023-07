Marrakech: plus de 400.000 festivaliers ont pris part à la 52ème édition du Festival des arts populaires

Clap de fin pour le Festival national des arts populaires. Ils étaient plus de 400.000 festivaliers à découvrir les shows des artistes au festival tenu du 22 au 26 juin dans la cité ocre, précise l’association le Grand Atlas, organisatrice du festival en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, par le biais d’un communiqué.

Durant cinq jours, 670 artistes ont pu transformer Marrakech en une messe géante, avec à la clé, musique, chants, danses et sonorités des plus originales et authentiques, le temps de faire bouger toute la ville au rythme d’une édition alléchante. Leurs voix, leurs gestes, leurs couleurs ont tissé une mosaïque vivante et chatoyante, reflet de la diversité et de la richesse de notre Royaume.

Cette année, le Festival national des arts populaires a investi plusieurs lieux de la ville, en l’occurrence le Théâtre royal, la place Jamâa El Fna, la place du 16 Novembre et l’esplanade Moulay El Hassan. De l’effervescence des trois scènes publiques à la grandeur du Théâtre royal, chaque espace est devenu un univers où les artistes et musiciens appartenant aux différentes troupes provenant de moult régions du Maroc représentaient un panorama de la diversité et de la richesse du patrimoine marocain.

«Alors que nous clôturons notre 52ème édition, je tiens à remercier chaque personne qui a rendu cette expérience possible... Rendez-vous en 2024 pour la 53ème édition du Festival national des arts populaires, pour continuer à célébrer et à faire rayonner la richesse de notre patrimoine culturel marocain», a fait savoir Mohamed Knidiri, président de l’association le Grand Atlas.

Le prochain rendez-vous pour la 53ème édition du Festival national des arts populaires aura lieu du 4 au 8 juillet 2024 pour un nouveau voyage dans l’univers de la culture marocaine, précise l’association.