L’UNESCO consacre la Fondation Trois Cultures pour son rôle au service du dialogue entre les civilisations

André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, et Patricia del Pozo, conseillère à la Culture et au Sport du gouvernement d’Andalousie, co-présidents de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée.

Dans un communiqué, la Fondation Trois Cultures annonce avoir accédé, ce mercredi 12 novembre, «au club très fermé et très recherché des institutions qui, dans le monde, sont classées et reconnues par l’UNESCO comme Centres de catégorie 2».

La nouvelle a été annoncée à Samarcande lors de la 43ème Conférence générale de l’UNESCO, réunissant 194 États membres et 12 membres associés. Par cette décision, l’organisation onusienne inscrit la Fondation parmi les institutions internationales reconnues pour leur expertise et leur contribution au développement culturel et humain. Pour l’Espagne, il s’agit du troisième Centre de ce type, et pour l’Andalousie, une première.

Créée en 1999 à l’initiative du Maroc et du gouvernement régional d’Andalousie, la Fondation Trois Cultures s’est donné pour mission de «faire de la diversité culturelle un levier de respect nourri par les valeurs, les enseignements et l’héritage des civilisations andalouse et marocaine». En un quart de siècle, elle s’est imposée comme un espace unique de rencontre et de réflexion, reliant la richesse du passé, la créativité contemporaine et l’espérance d’un futur commun.

Pour Miquel Iceta, ambassadeur délégué permanent de l’Espagne auprès de l’UNESCO, cette reconnaissance vient récompenser «26 ans d’engagement et de mobilisation au service du dialogue de toutes nos Cultures, du respect de toutes nos diversités et de la rencontre de toutes nos spiritualités».

Dans un moment historique marqué par le déni et les replis identitaires, la Fondation Trois Cultures rappelle que la diversité est une richesse et que le dialogue de nos civilisations respectives constitue un horizon d’espérance, comme le soulignent les co-présidents de la Fondation, André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, et Patricia Del Pozo, ministre régionale de la Culture et des Sports.

Ce que signifie cette distinction

En devenant Centre de catégorie 2, la Fondation s’inscrit désormais dans un réseau mondial d’expertise et de coopération. Ces pôles, créés sous l’égide de l’UNESCO, participent à la formation, à la recherche et à la promotion de la culture et des sciences humaines. «En rejoignant ce réseau mondial, la Fondation des Trois Cultures participera activement à la protection du patrimoine culturel, à la promotion de la richesse de toutes nos diversités et du dialogue de toutes nos cultures», indique le communiqué.

Cette distinction, fruit d’un long travail conjoint entre le gouvernement d’Espagne, du Maroc et du gouvernement régional d’Andalousie, témoigne de ce que ces trois partenaires ont su construire ensemble: un espace commun de coopération, de respect et de modernité sociale nourrie par la richesse de toutes nos diversités. Une désignation qui marque également une étape majeure dans le parcours de la Fondation et confirme son rôle de référence internationale dans la promotion du dialogue méditerranéen et des valeurs universelles de paix et de compréhension mutuelle.

«Ce succès n’est pas seulement une reconnaissance du passé, il trace la voie d’un avenir partagé. Ensemble, l’Espagne, le Maroc et l’Andalousie incarnent ce que nos cultures peuvent offrir de meilleur au monde: la paix, la légitimité de l’altérité et la dignité reconnue à toutes nos diversités», affirment Patricia del Pozo, conseillère à la Culture et au Sport du gouvernement d’Andalousie, et André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, co-présidents de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée.