Les Rendez-vous de la philosophie 2023: demandez le programme

«Écrire le futur» est le thème de la prochaine édition des Rendez- vous de la philosophie prévue du 7 au 11 novembre à Marrakech, Fès, Casablanca et Rabat. Organisé par l’Institut français du Maroc, cet évènement culturel est confié cette année à un co-commissariat franco-marocain, Driss Ksikes et Jean-Baptiste Brenet.

Les rencontres suggèrent cette fois-ci de réfléchir à l’espace de liberté octroyé aux humains entre le «déjà là» et le «pas encore», permettant de poursuivre l’écriture du futur dans bien des formes possibles.

En plus des deux premières villes de Casablanca et Rabat, l’Institut français a été conforté par le succès que cette nouvelle formule a rencontré dans les villes de Fès et Marrakech, et choisit cette année de réitérer l’expérience dans ces deux dernières villes hautement symboliques pour la culture et la pensée arabo-musulmanes. Cela permettra à la manifestation de s’ancrer plus profondément au Maroc, et de répondre ainsi à l’aspiration d’une jeunesse connectée et attentive aux nombreux défis écologiques, scientifiques et sociaux.

Une trentaine de philosophes invités pour renforcer les échanges intellectuels

Conçus comme temps fort régional pour promouvoir la pensée classique et contemporaine, pour amplifier le débat d’idées, la pensée critique et ouvrir la réflexion sur l’espace afro-méditerranéen, ces rendez-vous philosophiques accueilleront pendant une semaine une trentaine de philosophes français, marocains et de diverses autres nationalités.

S’ouvrir à l’esprit critique

L’évènement sera l’occasion de mettre en avant des coopérations multiples dans les secteurs éducatifs et universitaires. Est prévue parallèlement la seconde édition de l’école doctorale de la pensée critique à Fès qui accueillera une trentaine de doctorants issus d’universités publiques et privées. En outre, à Marrakech, une formation dédiée à la méthode et la pratique philosophique sera organisée à destination des professeurs marocains enseignant en classes de terminale. Les Rendez-vous de la philosophie dont le sponsor principal est Crédit du Maroc, sont gratuits et accessibles à tous.

Le programme en bref

⦁ Du 7 au 9 novembre, Fès accueillera une «École de la pensée critique» pour les doctorants marocains ou résidant au Maroc, et Marrakech, une «École de la philosophie» pour les enseignants marocains en humanités. Des conférences publiques seront programmées en marge des ateliers dans chacune des deux villes.

⦁ Les 8, 9 et 10 novembre, Casablanca accueillera une programmation pour le jeune public ainsi qu’une série de conversations qui rassemblera philosophes, scientifiques et artistes.

⦁ Le 11 novembre, après une conférence en matinée à l’Académie du Royaume du Maroc, une soirée de clôture réunira une trentaine de philosophes qui proposeront des conférences toute la soirée, en français et en arabe.