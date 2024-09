Les aphorismes de Mustapha Kebir Ammi. L’à venir à l’œuvre

Nous sommes faits d’avenirs autant que de passés

D’avenir autant que de présent

De révoltes et de lumières autant que de peurs

De défaites et de triomphes insensés

Car c’est toujours moi que je mets à genoux

Et toujours moi qui mets genou à terre

Nul front ne peut porter les lauriers d’un vainqueur absolu

Nous portons la défaite au bout de notre épée

Car nous sommes tous les êtres à la fois

Sous un seul ciel –unique– qui court comme une plaine jusqu’à l’indéfectible horizon

Et dans sa forge, matin et soir

L’à venir œuvre patiemment

Il œuvre à notre insu

L’à venir bâtit notre visage et notre cœur

Il est dans nos mains, cœur battant de notre âme

Il est le souffle et le visage de nos héritiers

Il est leur innocence et leur voix

Que je perçois dans les tréfonds de mon être

Quand je songe à ce long –et trompeur– voyage

Pourquoi lesterais-je leurs jours de rancœurs et de haines

Nous sommes faits d’avenir autant que de passé

Et rien ne peut modifier cet ordre

Ni les guerres ni les joies ne se limitent à quel que continent du passé

Et rien n’est un triomphe

Rien ne grandit l’homme

Ni les terres immenses ni les guerres justes qu’il porte en lui

Lorsqu’il oublie qu’il est fait d’avenir autant que de passé

Et qu’il ne sait plus ce que signifient les symboles et les signes qu’il a lui-même forgés dans le silence qui a précédé son jaillissement