«Le garçon et le héron», dernier film du maître de l’animation japonaise Hayao Miyazaki, le 1er novembre au Maroc

Une séquence du film d'animation «Le garçon et le héron» de Hayao Miyazaki.

Les férus de cinéma d’animation au Maroc seront aux anges à partir du 1er novembre prochain. Le dernier film de Hayao Miyazaki, «Le garçon et le héron», sortira dans les salles obscures du Royaume, ainsi que dans le monde, à cette date. Ceci, grâce à Mohammed Khouna, distributeur marocain résidant en France, qui a inclus le Maroc dans les pays choisis pour la sortie internationale du dernier-né du maître de l’animation japonaise.

Le pitch: après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne, dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine, où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie.

D’une durée de 2 heures, «Le garçon et le héron» marque le retour de Hayao Miyazaki près de dix ans après son film «Le vent se lève». Adapté du roman «Et vous, comment vivrez-vous?» de Genzaburo Yoshino, le nouveau film a effectué le meilleur démarrage au box-office de toute l’histoire du Studio Ghibli au Japon.

Lire aussi : Cinéma: «Le Bleu du Caftan» en compétition au festival Écrans noirs du Cameroun

Hayao Miyazaki est un réalisateur de films d’animation japonais renommé. Né le 5 janvier 1941, le co-fondateur du célèbre studio d’animation japonais Ghibli est largement considéré comme l’un des plus grands cinéastes d’animation de tous les temps. Ses films sont acclamés à l’échelle mondiale pour leur beauté visuelle, leur narration complexe et leurs thèmes universels.

Au cours de sa carrière, l’immense artiste a remporté plusieurs prix, dont un Oscar pour «Le voyage de Chihiro». Il est également reconnu pour ses personnages féminins forts et son engagement en faveur de l’environnement.