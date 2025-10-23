Culture

Le comédien Mohamed Razine tire sa révérence

Le comédien Mohamed Razine.

Icône du théâtre et du cinéma marocains, Mohamed Razine s’est éteint ce jeudi à l’âge de 79 ans à Témara. Comédien reconnu, il laisse derrière lui plus de quarante ans de création et d’engagement au service de la culture marocaine.

Par La Rédaction
Le 23/10/2025 à 14h39

Le monde artistique marocain est en deuil. Mohamed Razine, figure emblématique du théâtre, du cinéma et de la télévision, s’est éteint ce jeudi 23 octobre 2025 à son domicile de Témara, à l’âge de 79 ans. Son départ marque la fin d’une époque: celle des pionniers qui ont façonné l’identité culturelle du Maroc moderne.

Acteur et metteur en scène passionné, Mohamed Razine s’est imposé comme l’une des grandes voix du théâtre marocain contemporain. Il a contribué à populariser l’art dramatique auprès du grand public, tout en accompagnant l’évolution du cinéma national.

Lire aussi : Le comédien Abdelkader Moutaa est décédé

Son nom reste associé à plusieurs productions marquantes du petit et du grand écran, ainsi qu’à des créations théâtrales qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs.

Homme de culture, Mohamed Razine a reçu un bel hommage en 2020 au Festival National du Film de Tanger, aux côtés de grands noms comme Farida Bourquia et Saâd Chraïbi, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la scène artistique marocaine.

Avec plus de quatre décennies de carrière, il laisse derrière lui un héritage profondément ancré dans la mémoire du théâtre et du cinéma marocains.

#Mohamed Razine#Cinéma#Théâtre#Témara#décès

